Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba de pe insula plutitoare și-a desemnat câștigătorii. Rugămintea lui Valentin Sanfira
Episodul 2 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 21 iulie 2026. Vedetele au trebuit să construiască o scară folosind materialele adunate de pe o insulă plutitoare gonflabilă. După o misiune extrem de dificilă, echipa galbenă, formată din Rikito Watanabe, Sonny Medini, Codruța Filip și Valentin Sanfira, a câștigat proba. Motivul pentru care Valentin Sanfira i-a mulțumit lui Andrei Ștefănescu.
Marti, 21.07.2026, 22:30