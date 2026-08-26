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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny a fost prins de Rikito când trișa la rummy!

Episodul 18 din data de 26 august 2026 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Echipa galbenă a câștigat provocarea de la fabrica de teracotă și a avut parte de relaxare și divertisment! Sonny și Rikito au mers la o altă fabrică unde se construiau piese de rummy și acolo au înscins un joc! Italianul a profitat de neatenția lui Rikito și a încercat să trișeze!
Miercuri, 26.08.2026, 23:00
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”Vreau să fiu în echipa galbenă!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

”Vreau să fiu în echipa galbenă!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Miercuri, 26.08.2026, 23:35 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito Watanabe, mișcări de dans de senzație pe ritmuri de manele!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito Watanabe, mișcări de dans de senzație pe ritmuri de manele!

Logo show Miercuri, 26.08.2026, 23:20 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vedetele, impresionate de comunitatea de căldărari! Ruby și nea Marin au dansat alături de rromi

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vedetele, impresionate de comunitatea de căldărari! Ruby și nea Marin au dansat alături de rromi

Logo show Miercuri, 26.08.2026, 22:40 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce echipă a câștigat proba de la fabrica de teracotă. Ce gest a făcut Liviu Vârciu

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce echipă a câștigat proba de la fabrica de teracotă. Ce gest a făcut Liviu Vârciu

Logo show Miercuri, 26.08.2026, 22:05 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. What’s Up a vrut să pună bețe în roate echipei galbene: Mi-am adus aminte de ziua în care ne-a furat Ruby!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. What’s Up a vrut să pună bețe în roate echipei galbene: Mi-am adus aminte de ziua în care ne-a furat Ruby!

Logo show Miercuri, 26.08.2026, 21:40 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Unii au rămas fără pământ, alții fără cărămizi! Cu ce propunere a venit Liviu Vârciu

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Unii au rămas fără pământ, alții fără cărămizi! Cu ce propunere a venit Liviu Vârciu

Logo show Miercuri, 26.08.2026, 21:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O nouă provocare pentru vedete! Echipele au avut de construit câte o sobă de teracotă!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O nouă provocare pentru vedete! Echipele au avut de construit câte o sobă de teracotă!

Logo show Miercuri, 26.08.2026, 20:50 Mireasa, sezonul 14. Din Chișinău, direct în casa Mireasa! Veronica își dorește o carieră în muzică

Mireasa, sezonul 14. Din Chișinău, direct în casa Mireasa! Veronica își dorește o carieră în muzică

Logo show Miercuri, 26.08.2026, 16:00 Mireasa, sezonul 14. Maria, așteptată cu mare interes la cină! Băieții i-au pregătit un meniu special

Mireasa, sezonul 14. Maria, așteptată cu mare interes la cină! Băieții i-au pregătit un meniu special

Logo show Miercuri, 26.08.2026, 15:49 Mireasa, sezonul 14. Claudia, poveste emoționantă la Mireasa! Fratele ei a învățat-o ce înseamnă iubirea adevărată

Mireasa, sezonul 14. Claudia, poveste emoționantă la Mireasa! Fratele ei a învățat-o ce înseamnă iubirea adevărată

Logo show Miercuri, 26.08.2026, 15:19 Mireasa, sezonul 14. Băieții nu pierd vremea! Pauzele publicitare, moment perfect pentru apropierea de fete

Mireasa, sezonul 14. Băieții nu pierd vremea! Pauzele publicitare, moment perfect pentru apropierea de fete

Logo show Miercuri, 26.08.2026, 15:12 Mireasa, sezonul 14. Doamna Carmen, nemulțumită după nominalizări! Votul doamnei Flori a stârnit controverse

Mireasa, sezonul 14. Doamna Carmen, nemulțumită după nominalizări! Votul doamnei Flori a stârnit controverse

Logo show Miercuri, 26.08.2026, 15:08
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