Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny a fost prins de Rikito când trișa la rummy!

Episodul 18 din data de 26 august 2026 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Echipa galbenă a câștigat provocarea de la fabrica de teracotă și a avut parte de relaxare și divertisment! Sonny și Rikito au mers la o altă fabrică unde se construiau piese de rummy și acolo au înscins un joc! Italianul a profitat de neatenția lui Rikito și a încercat să trișeze!

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Marti, 25.08.2026, 22:35

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Marti, 25.08.2026, 22:00