23:59 24 nov

Power Couple România - La bine și la greu | Adda și Cătălin Rizea, pregătiți să-și testeze limitele

23:55 24 nov

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 noiembrie 2025. Mark Bryan a intrat în platou pe tocuri și în fustă: Asta este îmbrăcămintea cu care merg la birou!

23:48 24 nov

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 noiembrie 2025. Ioan Bârgu a trecut printr-o depresie gravă: Viața mea nu mai avea niciun sens!

23:17 24 nov

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 noiembrie 2025. Maria Vîlceanu a vrut să-i suprindă pe jurați cu o supă cremă de mici! Chef Richard: N-am văzut in viața mea așa ceva!

23:00 24 nov

Chefi la cuțite, 24 noiembrie 2025. Ce preparate speciale i-au cucerit pe jurați și i-au trimis pe concurenți direct în bootcamp

22:59 24 nov

Chefi la cuțite, 24 noiembrie 2025. Cine a câștigat cuțitul de argint al prieteniei. Ce chef l-a oferit: „Rihanna mă urmărește!”