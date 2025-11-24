Antena
Antena 1
Căutare
User
Home
Emisiuni
Asia Express
Ana, mi-ai fost scrisa in ADN
Iubire cu parfum de lavanda
The Ticket
Mireasa
Formula 1
Program TV A1
Top Video
Video
Noutati
Vedete
News
Auto
Economic
Educatie
Extern
Inedit
Politic
Social
Sport
Vremea
Lifestyle
Animale
Beauty
Casa si gradina
Family
Food
Gadget
Health
Horoscop
Relatii
Travel
LIVE
Mai multe
TV
Casting
Descarca aplicatia
Acum pe Google Play
Descarcati de pe Apple Store
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
LinkedIn
Home
Power Couple
Video
Power Couple România - La bine și la greu | Adda și Cătălin Rizea, pregătiți să-și testeze limitele
Power Couple România - La bine și la greu | Adda și Cătălin Rizea, pregătiți să-și testeze limitele
Adda și Cătășin Rizea sunt printre cuplurile care au acceptat provocarea de a-și testa limitele la Power Couple - Sezonul 3
Luni, 24.11.2025, 23:59
Finala Power Couple România, 5 martie 2025. Cine e a câștigat competiția și marele premiu
Miercuri, 05.03.2025, 23:48
Finala Power Couple România, 5 martie 2025. Cum s-au descurcat finaliștii la proba cu ghicitul...
Miercuri, 05.03.2025, 23:23
Finala Power Couple România, 5 martie 2025. Cum s-au descurcat finaliștii la testul cu...
Miercuri, 05.03.2025, 23:00
Finala Power Couple România, 5 martie 2025. Cum s-au descurcat concurenții la proba "Dă gaura...
Miercuri, 05.03.2025, 22:16
Finala Power Couple România, 5 martie 2025. Cum s-au descurcat concurenții la proba de făcut...
Miercuri, 05.03.2025, 21:59
Finala Power Couple România, 5 martie 2025. Cum s-au descurcat concurenții la proba cuburilor....
Miercuri, 05.03.2025, 21:30
Finala Power Couple România, 5 martie 2025. Dani Oțil a anunțat prin ce probe dificile vor...
Miercuri, 05.03.2025, 21:00
Power Couple România, 4 martie 2025. Super greii se confruntă în ultimul act! Nu rata FINALA,...
Marti, 04.03.2025, 23:57
Semifinala Power Couple România, 4 martie 2025. Cum s-au descurcat Elena și Robert Tudor, la...
Marti, 04.03.2025, 23:25
Semifinala Power Couple România, 4 martie 2025. Cum s-au descurcat Bella Santiago și Nicu...
Marti, 04.03.2025, 22:50
Semifinala Power Couple România, 4 martie 2025. Cum s-au descurcat Giulia și Vlad Huidu, la...
Marti, 04.03.2025, 22:21
Semifinala Power Couple România, 4 martie 2025. Cum s-au descurcat Theo Zeciu și Cesima, la...
Marti, 04.03.2025, 21:50
Alege emisiune
Top vizionate
Cele mai noi
x
Caută emisiunea preferată
Video
ACUM
Black Friday
Campionatele Europene de Inot in bazin scurt
Antena 30
Momentul tau de relaxare
Roata Vedetelor
Gesturi Tandre
Fiertzi
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 noiembrie 2025. Mark Bryan a intrat în platou pe tocuri și în fustă: Asta este îmbrăcămintea cu care merg la birou!
Luni, 24.11.2025, 23:55
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 noiembrie 2025. Ioan Bârgu a trecut printr-o depresie gravă: Viața mea nu mai avea niciun sens!
Luni, 24.11.2025, 23:48
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 noiembrie 2025. Maria Vîlceanu a vrut să-i suprindă pe jurați cu o supă cremă de mici! Chef Richard: N-am văzut in viața mea așa ceva!
Luni, 24.11.2025, 23:17
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 noiembrie 2025. Bogdan Panaite, despre experiența de la un hotel din Anglia: A trebuit să culeg măcriș pentru 200 de porții de cheescake!
Luni, 24.11.2025, 22:54
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 noiembrie 2025. Maria Moraru Quagliano, italianca cu o poveste impresionantă de viață! Rudele i-au acuzat soțul că o obliga să practice prostituția!
Luni, 24.11.2025, 22:45
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 noiembrie 2025. Andra Elena Geaburu, concurenta care le-a atras atenția chefilor cu vestimenția sa!
Luni, 24.11.2025, 22:40
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 noiembrie 2025. Cine a câștigat a cincea amuleta! Gabi Tamaș a dat verdictul
Luni, 24.11.2025, 21:58
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 noiembrie 2025. Constantin Popescu si fiica lui, Eva Maria, o experiență de neuitat în platoul show-ului culinar! Emoțiile au copleșit-o pe fetiță!
Luni, 24.11.2025, 21:30
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 noiembrie 2025. Cosmin Bujdei a venit cu roaba de mititei în platou! Cum au reacționat jurații
Luni, 24.11.2025, 20:58
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 noiembrie 2025. Ștefana Mercori, o concurentă cu visuri mărețe! A absolvit una dintre cele mai prestigioase școli de gastronomie din lume
Luni, 24.11.2025, 20:42
Medicool sezonul 9, 24 noiembrie 2025. Baie în apă cu gheață, terapia la care nu te-ai fi gândit
Luni, 24.11.2025, 19:00
Medicool sezonul 9, 24 noiembrie 2025. Ce se întâmplă în corp când somnul nu este calitativ
Luni, 24.11.2025, 18:40
Ultimele știri
Trending
23:59
24 nov
Power Couple România - La bine și la greu | Adda și Cătălin Rizea, pregătiți să-și testeze limitele
23:55
24 nov
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 noiembrie 2025. Mark Bryan a intrat în platou pe tocuri și în fustă: Asta este îmbrăcămintea cu care merg la birou!
23:48
24 nov
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 noiembrie 2025. Ioan Bârgu a trecut printr-o depresie gravă: Viața mea nu mai avea niciun sens!
23:17
24 nov
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 noiembrie 2025. Maria Vîlceanu a vrut să-i suprindă pe jurați cu o supă cremă de mici! Chef Richard: N-am văzut in viața mea așa ceva!
23:00
24 nov
Chefi la cuțite, 24 noiembrie 2025. Ce preparate speciale i-au cucerit pe jurați și i-au trimis pe concurenți direct în bootcamp
22:59
24 nov
Chefi la cuțite, 24 noiembrie 2025. Cine a câștigat cuțitul de argint al prieteniei. Ce chef l-a oferit: „Rihanna mă urmărește!”
Vezi ultimele stiri
1
Cât câștigă în fiecare an Mariah Carey din piesa "All I want for Christmas is you". Suma nu e deloc mică
2
Zodiile care nu trebuie să poarte niciodată verde. Culoarea le îmbătrânește cu 10 ani
3
Cum arată gemenele de la Cheeky Girls. Sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
4
Gabriela Prisăcariu, ținută îndrăzneață de ziua ei! Tortul vedetei a atras imediat atenția. Ce dar i-a făcut Dani Oțil
5
Horoscop zilnic 24 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
6
Două zodii vor fi puse în fața unor schimbări uriașe. Ce surprize de proporții au pregătit astrele pentru nativi în decembrie 2025
Homepage
Ultimele știri
Video
WhatsApp
Căutare
x
x