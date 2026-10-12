Cum a descoperit Andreea Raicu că se mințea? Călătoria în India a făcut-o să conștientizeze: „Am trăit foarte mulți ani cu frică”

Andreea Raicu a vorbit despre descoperirea de sine în podcastul moderat de Alessandra Stoicescu, SHERO. Iată ce a dezvăluit despre cunoașterea de sine, călătoria în India și frica de a trăi cu propriile alegeri.

Podcastul SHERO, lansat de Alessandra Stoicescu, este un omagiu adus femeilor care inspiră.

„SHERO este un spațiu al dialogului sincer, unde femeile puternice își spun poveștile, își permit să fie vulnerabile, inspiră și oferă lecții de viață prin felul în care își urmează visurile. Este o invitație la introspecție, motivație și curaj”, mai este precizat în prezentarea acestuia.

În episodul 35, Alessandra Stoicescu a avut-o invitată pe Andreea Raicu. Frumoasa vedetă a vorbit despre câștigarea libertății, descoperirea de sine, indentificarea cu propria muncă, încrederea în forțele sale, relația cu mama și multe altele.

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Andreea Raicu: „În India (...) am descoperit cine sunt!”

Andreea Raicu și-a deschis sufletul și a dezvăluit un adevăr dur, pe care nu mulți îl conștientizează, și anume că se mințea singură.

„Au fost momente care m-au dus și mi-au construit încrederea în mine. Și primul moment a fost în India, când am descoperit cine sunt. Am descoperit că mă mințeam foarte mult, că îi mințeam și pe oamenii din jur... Și când spun că mă mințeam nu era o minciună conștiență. Mă mințeam că viața mea e foarte frumoasă, că ceea ce trăiesc eu este superb...

Și viața cumva m-a pus în situații în care a trebuit să aleg și, deși eu aveam o problemă foarte mare în a face alegeri pentru că tot timpul mă gândeam la ce pierdeam, nu la ce câștigam, de multe ori viața m-a ajutat și m-a aruncat în situații foarte complicate. Și m-am ridicat de acolo. Și am reconstruit, am reconstruit și am construit și atunci mi-am dat seama că puterea e doar la mine. Este la mine și indiferent de ce se va întâmpla voi putea s-o iau de la zero și voi putea să fac tot ceea ce-mi doresc pentru că depinde în cea mai mare proporție de mine.

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Repet, e ceva ce construiesc chiar și în ziua de astăzi și uneori mă opresc și, ca și momentul de acum în care tu ai făcut această descriere foarte frumoasă, a fost cumva o reamintire a acestui drum. Pentru că uneori nu ne uităm.”

Aceasta pune accentul pe trăirea prezentului și pe importanța ascultării de propriul sine, a intuiției:

„Sunt eu și este un sentiment și o satisfacție fantastică pentru că am trăit foarte mulți ani cu multă frică, am trăit ani cu multă anxietate pe care nu știam cum s-o controlez și mai am un avantaj sau să spunem o putere ascunsă pe care noi, toți, o avem de fapt. Îmi ascult intuiția!

Îmi ascult foarte des intuiția, chiar dacă mintea și oamenii din jur spun: <<Nu, nu, nu!>> Îmi ascult intuiția și valorile pe care le-am descoperit că le am mă ajută de fiecare dată să iau o decizie, să fac o alegere. Pentru că pentru mine e importantă integritatea, e importantă libertatea, e important adevărul și atunci, de fiecare dată când vreau să fac o alegere mă uit la aceste valori și văd dacă ceea ce vreau să fac respectă.”

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Ceea ce știm cu toții, însă poate tocmai de aceea ne este atât de greu să ne desprindem este pierderea din momentul în care facem o alegere. Ca mulți oameni, Andreea Raicu a trăit ani acordând atenție tocmai acelei pierderi, însă a ajuns la conștientizarea că trebuie să își desprindă privirea de acolo și să și-o îndrepte către ceea ce câștigă de fapt:

„Alegerea înseamnă automat câștig și pierdere. Eu nu mă mai uit niciodată la pierdere. Mă uit întotdeauna la ce am câștigat și odată ce am luat o decizie nu mă mai uit în spate. E doar despre prezent.”

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Întrebată de Alessandra Stoicescu de frica pe care o are în prezent, Andreea Raicu a mărturisit că: „Cred că de boală. Să pot să... pur și simplu, să mă îmbolnăvesc și să nu mai pot să funcționez. Și de pierderea oamenilor dragi.”