David Beckham a fost făcut cavaler de Regele Charles al III-lea. Cum dorește să-i spună acum copiii

David Beckham a primit o distincție impresionantă de la Regele Charles al III-lea. Iată ce spune despre titlul de cavaler.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 17:07 | Actualizat Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 17:11
David Beckham a fost făcut cavaler de Regele Charles al III-lea | GettyImages

David Beckham a primit în cele din urmă titlul de cavaler pentru meritele sale în sport și activități caritabile. El a ajuns la Castelul Windsor alături de soția sa, Victoria, și de părinții săi. Fostul fotbalist a câștigat 25 de trofee de-a lungul carierei sportive, a jucat 115 meciuri pentru Anglia, a participat la cinci turnee internaționale și a marcat nenumărate goluri memorabile.

Astăzi, el a dobândit unul dintre cele mai valoroase simboluri pe care nu le-a avut niciodată - cavaleria. Beckham a sosit într-un costum făcut la comandă de soția sa, care și-a proiectat și o rochie neagră elegantă pentru ea însăși. Regele Charles l-a întâmpinat și i-a oferit un premiu pentru munca depusă în domeniul sportului și al carității.

Citește și: Fiica Victoriei Beckham îi calcă pe urme. În ce afacere profitabilă s-a lansat Harper

Sir David Beckham, despre emoțiile din ziua în care a fost făcut cavaler

Prezența familiei sale la ceremonie a arătat suportul solid pe care l-a avut pe parcursul vieții sale. Titlul de cavaler încununează una dintre cele mai emblematice cariere din fotbalul modern și îi confirmă locul printre legende.

Sir David Beckham a sărbătorit titlul primit de la Regele Charles al III-lea, alături de familie și prieteni, la restaurantul lui Gordon Ramsay din Chelsea, Londra. Deși a fost un moment improtant pentru fostul fotbalist, fiul său cel mare, Brooklyn, nu a fost prezent.

Potrivit The Sun, David Beckham a fost foarte emoționat de titlul de cavaler și chiar a „plâns luni de zile” la aflarea veștii.

Citește și: Victoria Beckham, apariție îndrăzneață pe străzile Parisului. Cum a fost surprinsă soția lui David Beckham înainte de Fashion Week

„A fost o zi plină de emoții”, a spus David, care a recunoscut că după ceremonie i-au dat lacrimile. „Este ceva de care toți ca familie putem fi mândri.

Am crescut în East End din Londra, visând mereu să devin fotbalist profesionist, dorind mereu să joc pentru Manchester United și să-mi reprezint țara și tot ce a urmat după aceea a fost atât de special.

Să-i am pe părinții mei aici astăzi, s-o am pe soția mea aici pentru a sărbători, alături de copiii mei, face ca această zi să fie foarte emoționantă.

Citește și: Rețeta de gem de prune a lui David Beckham. Preparatul a făcut furori în mediul online. Cum se pregătește „Beckjam” cu rom

Să primesc o asemenea onoare de la Majestatea Sa Regele — unul dintre cei mai eleganți bărbați, și cineva din cea mai importantă și respectată instituție din lume... Pentru mine, ca un băiat din Leytonstone, să stau astăzi în fața Majestății Sale, fiind înnobilat la Castelul Windsor — este un moment suprarealist. Îl face și mai special faptul că îl primesc nu doar pentru cariera și sportul meu, ci și pentru munca de caritate pe care o fac de foarte mult timp”, a declarat el.

Citește și: David Beckham, apariți rară alături de mama sa. Cum arată Sandra și la ce eveniment cu ștaif a scos-o fostul fotbalist

Sir David Beckham este ambasador UNICEF de 25 de ani și a donat sume substanțiale de-a lungul timpului pentru cauze nobile.

„Toate lucrurile legate de caritate probabil au început când aveam 15 ani în Manchester, vizitând copiii în spital, ceea ce era ceva ce Manchester United făcea întotdeauna.

Aceasta a continuat până în ziua de azi și va continua întotdeauna pentru că întotdeauna simt că va exista mereu o criză legată de copii și de siguranța lor.

Citește și: Ce avere au David şi Victoria Beckham. Perechea a urcat 24 de locuri în lista anuală a bogaților englezi

Deci, această muncă importantă va continua întotdeauna. Dar astăzi este doar o zi de savurat alături de familie”, a mai adăugat superstarul britanic.

De asemenea, Sir David Beckham a glumit în legătură cu noul său titlu, spunând că familia i s-ar putea adresa de-acum cu „Sir Dad” sau „Sir Son”: „Nu insist, dar dacă doresc să mi se adreseze cu Domnul Tata sau Domnul Fiul nu mă supăr.

Dar nu, probabil o să le ia ceva oamenilor să se obișnuiască. Este o onoare imensă!”

