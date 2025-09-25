Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Va urca pe tron în viitor, dar se luptă cu o boală cronică la doar 52 de ani. Cine e Prințesa care va ieși din vizorul public

Va urca pe tron în viitor, dar se luptă cu o boală cronică la doar 52 de ani. Cine e Prințesa care va ieși din vizorul public

Viitoarea Regină europeană se confruntă cu o problemă gravă de sănătate. Iată despre cine este vorba.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Septembrie 2025, 17:47 | Actualizat Joi, 25 Septembrie 2025, 17:47
Galerie
Va urca pe tronul țării în viitor, dar se luptă cu o boală cronică la doar 52 de ani | GettyImages

Anul 2024 a fost unul extrem de greu pentru familia regală britanică. Atât Kate Middleton, cât și Regele Charles al III-lea au fost diagnosticați cu o boală cruntă. Tratamentul a fost unul de succes, iar cei doi se recuperează.

După anunțul lui Kate Middleton, o altă Prințesă a dezvăluit ce probleme de sănătate are.

Citește și: Moștenitorii Prințului Albert de Monaco au început școala. Cum au apărut Prințul Jacques și Prințesa Gabriella în uniforma școlară

Ce Prințesă europeană va ieși din vizorul public din cauza problemelor de sănătate

Articolul continuă după reclamă

Prințesa Moștenitoare norvegiană, Mette-Marit, se confruntă cu probleme de sănătate grave. În vârstă de 52 de ani, aceasta a vorbit deschis despre afecțiunea pulmonară cronică de care suferă, conform unei surse.

Citește și: Cât de mare a crescut fiica Prințului Carl al Suediei. Micuța a participat la primul eveniment regal

„Ar fi trebuit să o fac cu mult timp în urmă, dar acum este momentul. Așa că o voi face. Pentru că am nevoie de puțin mai mult ajutor decât înainte pentru a face față vieții de zi cu zi cu fibroză pulmonară. Nu mai fac față ca înainte”, a declarat ea.

Citește și: Prințesa Diana a pus lucruri inedite într-o cutie înainte să moară. Ce au găsit acum cei care au deschis-o

„Cred că este vorba despre a întâlni alte persoane care suferă de aceeași boală pulmonară ca și mine. Și despre a avea un control mai bun asupra modului în care mă voi descurca cu viața de zi cu zi cu această boală cronică”, a răspuns Prințea Moștenitoare când a fost întrebată de așteptările pe care le are de la programul de terapie la care se va înscrie.

Citește și: Melania Trump, eclipsată de Regina Rania. Cum au apărut cele două la întâlnirea ONU de la New York

Purtătorii de cuvânt de la palatul norvegian au publicat și un comunicat de presă în care s-a specificat faptul că Prințesa va urma un program de reabilitate pulmonară timp de o lună, astfel că nu va mai participa la evenimentele publice.

Citește și: Cât de mare e nepotul lui Kate Middleton. Fratele Prințesei de Wales a făcut publică o fotografie cu micuțul. Ce nume inedit are

„Alteța Sa Regală Prințesa Moștenitoare Mette-Marit va trece printr-un program de reabilitare pulmonară de o lună în Norvegia, începând cu începutul lunii octombrie. Prințesa Moștenitoare nu va îndeplini misiuni oficiale în octombrie, dar sunt planificate unele excepții, cum ar fi cina pentru reprezentanții Storting-ului de la Palatul Regal pe 23 octombrie. Prințesa Moștenitoare urmează să își reia activitatea oficială în noiembrie”, este menționat în comunicatul respectiv.

Citește și: Cine e Marius Borg Hoiby, fiul prinţesei moştenitoare Mette-Marit a Norvegiei. A fost arestat, suspect de viol

colaj prințesa moștenitoare a norvegiei Mette-Marit și prințul moștenitor
+68
Mai multe fotografii

Pe lângă problemele de sănătate, Prințesa Mette-Marit se află într-o situație dificilă și în urma acuzațiilor aduse fiului său dintr-o relație anterioară. Marius Borg Høiby, în vârstă de 28 de ani, a fost inculpat pentru 32 de infracțiuni, inclusiv viol și violență domestică.

Melania Trump, eclipsată de Regina Rania. Cum au apărut cele două la întâlnirea ONU de la New York...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum arată soţia lui Florin Prunea! Imagini rare cu Lidia, cu care e căsătorit de mai bine de 30 de ani Cum arată soţia lui Florin Prunea! Imagini rare cu Lidia, cu care e căsătorit de mai bine de 30 de ani
Observatornews.ro O mamă a stat cu cadavrul fiicei sale într-un congelator. După 20 de ani, japoneza s-a predat la poliţie O mamă a stat cu cadavrul fiicei sale într-un congelator. După 20 de ani, japoneza s-a predat la poliţie

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Mattia, dezvăluiri despre sentimentele față de Bianca și împăcarea ei cu Marian. Vezi interviul în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Mattia, dezvăluiri despre sentimentele față de Bianca și împăcarea ei cu Marian. Vezi interviul în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cât de mare e nepotul lui Kate Middleton. Fratele Prințesei de Wales a făcut publică o fotografie cu micuțul. Ce nume inedit are
Cât de mare e nepotul lui Kate Middleton. Fratele Prințesei de Wales a făcut publică o fotografie cu micuțul. Ce...
Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară. Cântăreața a născut o fetiță
Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară. Cântăreața a născut o fetiță Catine.ro
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste despărțirea de Hakan Sabanci
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Zelenski lansează cel mai dur avertisment către Kremlin: are sprijinul lui Trump pentru a lovi în inima Rusiei
Zelenski lansează cel mai dur avertisment către Kremlin: are sprijinul lui Trump pentru a lovi în inima Rusiei Libertatea.ro
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea României atârnă de un fir de ață”
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Mamă și fiică, însărcinate cu același bărbat, în același timp! Vor naște curând doi bebeluși. Întreaga poveste, halucinantă | FOTO
Mamă și fiică, însărcinate cu același bărbat, în același timp! Vor naște curând doi bebeluși. Întreaga... Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Orez cu dovleac și ciuperci. O rețetă de toamnă hrănitoare
Orez cu dovleac și ciuperci. O rețetă de toamnă hrănitoare HelloTaste.ro
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt... Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Incendiile „tip Pantelimon”, risc major pentru sănătate chiar și după două zile
Incendiile „tip Pantelimon”, risc major pentru sănătate chiar și după două zile Jurnalul
La ce trebuie să renunți în săptămâna 29 septembrie - 7 octombrie ca să atragi fericirea în viața ta, în funcție de zodie
La ce trebuie să renunți în săptămâna 29 septembrie - 7 octombrie ca să atragi fericirea în viața ta, în... Kudika
Indicator rutier cu un pentagon galben pe el. Ce trebuie să facă şoferii când îl văd
Indicator rutier cu un pentagon galben pe el. Ce trebuie să facă şoferii când îl văd Playtech
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de... Redactia.ro
O fabrică japoneză din România face diponibilizări colective. Peste 200 de oameni vor rămâne fără loc de muncă
O fabrică japoneză din România face diponibilizări colective. Peste 200 de oameni vor rămâne fără loc de muncă Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro ProSport
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil”
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil” Gandul
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Guvern! Ilie Bolojan promite noi schimbări pentru români
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Guvern! Ilie Bolojan promite noi schimbări pentru români CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Cine este Xania Monet, artista cu voce senzuală și look irezistibil, care a semnat un contract de milioane?
Cine este Xania Monet, artista cu voce senzuală și look irezistibil, care a semnat un contract de milioane? ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Plăcintă cu varză călită. Un clasic al bucătăriei românești și est-europene
Plăcintă cu varză călită. Un clasic al bucătăriei românești și est-europene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x