Va urca pe tron în viitor, dar se luptă cu o boală cronică la doar 52 de ani. Cine e Prințesa care va ieși din vizorul public

Viitoarea Regină europeană se confruntă cu o problemă gravă de sănătate. Iată despre cine este vorba.

Va urca pe tronul țării în viitor, dar se luptă cu o boală cronică la doar 52 de ani | GettyImages

Anul 2024 a fost unul extrem de greu pentru familia regală britanică. Atât Kate Middleton, cât și Regele Charles al III-lea au fost diagnosticați cu o boală cruntă. Tratamentul a fost unul de succes, iar cei doi se recuperează.

După anunțul lui Kate Middleton, o altă Prințesă a dezvăluit ce probleme de sănătate are.

Ce Prințesă europeană va ieși din vizorul public din cauza problemelor de sănătate

Prințesa Moștenitoare norvegiană, Mette-Marit, se confruntă cu probleme de sănătate grave. În vârstă de 52 de ani, aceasta a vorbit deschis despre afecțiunea pulmonară cronică de care suferă, conform unei surse.

„Ar fi trebuit să o fac cu mult timp în urmă, dar acum este momentul. Așa că o voi face. Pentru că am nevoie de puțin mai mult ajutor decât înainte pentru a face față vieții de zi cu zi cu fibroză pulmonară. Nu mai fac față ca înainte”, a declarat ea.

„Cred că este vorba despre a întâlni alte persoane care suferă de aceeași boală pulmonară ca și mine. Și despre a avea un control mai bun asupra modului în care mă voi descurca cu viața de zi cu zi cu această boală cronică”, a răspuns Prințea Moștenitoare când a fost întrebată de așteptările pe care le are de la programul de terapie la care se va înscrie.

Purtătorii de cuvânt de la palatul norvegian au publicat și un comunicat de presă în care s-a specificat faptul că Prințesa va urma un program de reabilitate pulmonară timp de o lună, astfel că nu va mai participa la evenimentele publice.

„Alteța Sa Regală Prințesa Moștenitoare Mette-Marit va trece printr-un program de reabilitare pulmonară de o lună în Norvegia, începând cu începutul lunii octombrie. Prințesa Moștenitoare nu va îndeplini misiuni oficiale în octombrie, dar sunt planificate unele excepții, cum ar fi cina pentru reprezentanții Storting-ului de la Palatul Regal pe 23 octombrie. Prințesa Moștenitoare urmează să își reia activitatea oficială în noiembrie”, este menționat în comunicatul respectiv.

Pe lângă problemele de sănătate, Prințesa Mette-Marit se află într-o situație dificilă și în urma acuzațiilor aduse fiului său dintr-o relație anterioară. Marius Borg Høiby, în vârstă de 28 de ani, a fost inculpat pentru 32 de infracțiuni, inclusiv viol și violență domestică.