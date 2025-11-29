The Ticket, Sezonul 1, 29 noiembrie 2025. Ivan Makay, o performanță de neuitat! Concurentul uimește cu număr de acrobație
Episodul 13 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 29 noiembrie 2025. Ivan Makay a fascinat publicul și jurații cu acrobațiile sale excepționale. Mihai Bendeac și Maurice Munteanu nu și-au putut lua ochii de la prestația sa. Într-un gest spectaculos, Ivan a ales să o ridice pe Delia, care a apreciat momentul și i-a mulțumit pentru experiența inedită. Publicul a fost cucerit, recompensând prestația cu suma de 16.410 lei.
Sambata, 29.11.2025, 21:50