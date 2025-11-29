The Ticket, Sezonul 1, 29 noiembrie 2025. Ivan Makay, o performanță de neuitat! Concurentul uimește cu număr de acrobație

The Ticket, Sezonul 1, 29 noiembrie 2025. Număr provocator de dans adus pe scenă de fetele din trupa Euphoria

Final de seară incendiar! Fetele de la Euphoria încheie ediția 13 cu un moment provocator de dans

The Ticket, Sezonul 1, 29 noiembrie 2025. Pe cine au trimis jurații în Marea Finală

The Ticket, 29 noiembrie 2025. Ce s-a întâmplat în ediția 13 a talent show-ului. Cine a reușit să o impresioneze pe Delia

The Ticket, 29 noiembrie 2025. Cine a câștigat ediția 13 a talent show-ului. Jurații au ales ultimul finalist din acest sezon

Cum arată soția lui Adrian Velea. Prezentatorul de la Acces Direct este căsătorit cu o femeie extrem de frumoasă

Bianca Censori, o nouă apariție controversată! Degetele divei au ridicat semne de întrebare printre fani

Sam Smith a suferit o liposucție la 13 ani, după ce a fost victima hărțuirii „brutale” la școală: „A fost un iad”. Ce a dezvăluit

Cât de pretențios e Ianis Hagi când vine vorba de hainele pe care le poartă. Dezvăluirea făcută chiar de unul dintre stiliștii săi

Ce tarif cere Jennifer Lopez atunci când cântă la o nuntă. Suma colosală i-ar surprinde și pe cei mai bogați miri

Estera Buble și-a arătat fiica pentru prima dată! Primele imagini cu nepoata Lidiei Buble. Ava a împlinit un an