The Ticket, Sezonul 1, 29 noiembrie 2025. Număr provocator de dans adus pe scenă de fetele din trupa Euphoria

Episodul 13 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 29 noiembrie 2025. Ultimul moment al serii a fost spectaculos pentru publicul masculin, când fetele de la Euphoria au urcat pe scenă în ținute provocatoare, oferind un adevărat show de dans. Jurații au fost impresionați: Micutzu a felicitat prestația, iar Maurice Munteanu a spus că, deși au mai fost dansuri în emisiune, nimic nu s-a comparat cu energia și coregrafia fetelor de la Euphoria.

Sambata, 29.11.2025, 23:45