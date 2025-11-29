The Ticket, Sezonul 1, 29 noiembrie 2025. Pe cine au trimis jurații în Marea Finală

Episodul 13 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 29 noiembrie 2025. La votul juraților au intrat Trouble Crew, Marsdeluxe, Teodor Abagiu, Ștefan Guțanu, Maxime Mathiot, Ivan, Kathss, The Dollly Show, The Petrini’s, Andrei Magicman, Anadi și Euphoria. „Dovada că am avut o zi cu numere foarte bune este faptul că ne-a luat mult timp să ne decidem”, au spus jurații. În final, The Petrini’s a fost desemnat câștigătorul ediției.

