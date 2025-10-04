Antena Căutare
Home The Ticket Video The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Les French Twins au cucerit scena cu un show spectaculos de comedie și magie
Logo show

The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Les French Twins au cucerit scena cu un show spectaculos de comedie și magie

Episodul 5 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 4 octombrie 2025. Les French Twins, Tonny și Jossan au adus pe scenă un spectacol unic, în care au îmbinat comedia, tehnologia și magia. Cei doi frați francezi, veniți din Paris, au reușit să cucerească publicul printr-un show spectaculos și original. Delia a fost impresionată: „Aș da toți banii din lume să văd asta, aș plăti, da”. Momentul lor i-a făcut câștigători ai sumei de 14.480 de lei.
Sambata, 04.10.2025, 20:15
x

The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Nicu Pistol a adus nostalgia anilor ‘80 pe scenă! Concurentul a cântat la linguri

Logo show Sambata, 04.10.2025, 21:07 The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Aija Taheria a ridicat sala în picioare cu un număr de acrobație aeriană uluitor: „Impecabil!”

The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Aija Taheria a ridicat sala în picioare cu un număr de acrobație aeriană uluitor: „Impecabil!”

Logo show Sambata, 04.10.2025, 20:40 The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Rikito Watanabe i-a surprins pe toți! Poezia „Somnoroase păsărele”, tradusă în japoneză

The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Rikito Watanabe i-a surprins pe toți! Poezia „Somnoroase păsărele”, tradusă în japoneză

Logo show Sambata, 04.10.2025, 20:30 Hello Chef sezonul 10, 4 octombrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul lui Lele și Dan Bursuc

Hello Chef sezonul 10, 4 octombrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul lui Lele și Dan Bursuc

Logo show Sambata, 04.10.2025, 15:00 Hello Chef sezonul 10, 4 octombrie 2025. Chef Samuel și Roxana Blenche, o nouă provocare în bucătărie! Ce rețete au de gătit pentru Lele și Dan Bursuc

Hello Chef sezonul 10, 4 octombrie 2025. Chef Samuel și Roxana Blenche, o nouă provocare în bucătărie! Ce rețete au de gătit pentru Lele și Dan Bursuc

Logo show Sambata, 04.10.2025, 15:00 Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 12, 3 octombrie 2025. Anda îl ameninţă cu arma pe Albert ca să se predea: Te văd, nenorocitule!

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 12, 3 octombrie 2025. Anda îl ameninţă cu arma pe Albert ca să se predea: Te văd, nenorocitule!

Logo show Vineri, 03.10.2025, 23:25 Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 12, 3 octombrie 2025. Filip o acuză pe Romaniţa că s-a căsătorit intenţionat cu părintele Ioan ca să-l ţină departe de Ioana

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 12, 3 octombrie 2025. Filip o acuză pe Romaniţa că s-a căsătorit intenţionat cu părintele Ioan ca să-l ţină departe de Ioana

Logo show Vineri, 03.10.2025, 23:20 Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 11, 3 octombrie 2025. Anda o convinge pe Maria să nu mai plece cu Albert în Germania

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 11, 3 octombrie 2025. Anda o convinge pe Maria să nu mai plece cu Albert în Germania

Logo show Vineri, 03.10.2025, 22:30 Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 11, 3 octombrie 2025. Anda află că Maria vrea să plece cu Albert în Germania

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 11, 3 octombrie 2025. Anda află că Maria vrea să plece cu Albert în Germania

Logo show Vineri, 03.10.2025, 21:43 Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 10, 3 octombrie 2025. Claudia şi Alma au un şoc atunci când află că Zamfir şi Silvia sunt împreună

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 10, 3 octombrie 2025. Claudia şi Alma au un şoc atunci când află că Zamfir şi Silvia sunt împreună

Logo show Vineri, 03.10.2025, 21:30 Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 10, 3 octombrie 2025. Anda caută o soluţie să-l convingă pe Albert să stea departe de Maria

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 10, 3 octombrie 2025. Anda caută o soluţie să-l convingă pe Albert să stea departe de Maria

Logo show Vineri, 03.10.2025, 20:30 Medicool sezonul 9, 3 octombrie 2025. Testul care îți arată zonele în care transpiri cel mai tare

Medicool sezonul 9, 3 octombrie 2025. Testul care îți arată zonele în care transpiri cel mai tare

Logo show Vineri, 03.10.2025, 19:00
x