The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Les French Twins au cucerit scena cu un show spectaculos de comedie și magie

Episodul 5 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 4 octombrie 2025. Les French Twins, Tonny și Jossan au adus pe scenă un spectacol unic, în care au îmbinat comedia, tehnologia și magia. Cei doi frați francezi, veniți din Paris, au reușit să cucerească publicul printr-un show spectaculos și original. Delia a fost impresionată: „Aș da toți banii din lume să văd asta, aș plăti, da”. Momentul lor i-a făcut câștigători ai sumei de 14.480 de lei.

Sambata, 04.10.2025, 20:15