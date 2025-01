Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Episodul 6, 16 ianuarie 2025. Victoria îi spune Sandrei tot adevărul: Nu mă judeca!

În episodul 6 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 16 ianuarie 2025, Victoria îi spune Sandrei că Ana este fiica ei biologică. „Eu chiar am crezut că o să aibă o viață mai bună. Am dat-o unei familii din America sau, cel puțin, așa am știut eu. Nu mă judeca!”, a mărturisit Victoria.

Joi, 16.01.2025, 23:29