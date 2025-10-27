Antena Căutare
Anda Adam, vehementă în ceea ce privește relația sa. Ce nu ar accepta niciodată de la partener: „Am simțit-o pe pielea mea"

Anda Adam a vorbit deschis despre relațiile sale amoroase și ce a învățat de-a lungul timpului din eșecurile în dragoste.

Publicat: Luni, 27 Octombrie 2025, 06:40
Anda Adam, vehementă în ceea ce privește relația sa | Antena 1

Anda Adam, în vârstă de 45 de ani, a trecut prin multe dezamăgiri în dragoste de-a lungul timpului până să întâlnească persoana potrivită. Joseph este cel care o împlinește și care îi aduce fericirea. Deși nu au probleme în cuplu, artista știe foarte bine peste ce nu ar trece niciodată.

Ce nu ar accepta niciodată Anda Adam în relația de cuplu. La ce principiu valoros ține foarte mult artista

În cadrul unui podcast, Anda Adam a vorbit despre lecțiile importante pe care le-a învățat din relațiile eșuate din trecut. Toate experiențele pe care le-a trăit alături de Victor Slav, de Yosif Eudor Mohaci sau de Sorin, tatăl fetiței sale, Evelin, i-au oferit învățăminte cruciale pentru o relație de durată.

Aceasta a realizat că pentru ea este foarte importantă încrederea reciprocă într-o relație. Este un principiu valoros peste care nu își mai dorește să treacă vreodată.

„Cred că lucrul cel mai important într-o relație este încrederea. În momentul în care într-o relație nu mai există încredere, nu vorbim de înșelat, în general, ascunzi lucruri, te ferești să spui anumite lucruri sau faci anumite lucruri, să le expui sau să le discuți cu soțul/soția se formează o barieră.

Asta o spun pentru că am simțit-o pe pielea mea, de-a lungul timpului… Eu cred că de la încredere se rupe tot, cât timp nu te simți în siguranță lângă omul de lângă tine, nu mai există relație. Dacă nu te simți protejată”, a dezvăluit concurenta Asia Express.

În prezent, Anda Adam trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Joseph. Aceștia formează o echipă puternică la Asia Express și pot fi urmăriți duminică, de la 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY într-o ediție de excepție.

Cum a afectat-o divorțul de Sorin pe micuța Evelin

Anda Adam și Sorin s-au despărțit în 2011, iar Evelin era încă foarte mică pentru a înțelege situația. Cu toate acestea, mama sa a fost deschisă și i-a descris lucrurie așa cum erau la vremea respectivă:

„Eu și Evelin nu am avut o discuție în momentul acela, pentru că ea era mult prea mică. Cred că dacă ai o conexiune puternică cu copilul tău nu trebuie să îi explici prea multe, trebuie să îi arăți. Sunt copii și nu înțeleg.

A întrebat de multe ori și i-am spus: «Tati e la el acasă, noi suntem la noi acasă, dar tu poți să îl vezi și să stai cu el oricând, chiar dacă el nu este aici, el este pentru tine oricând»” a mai spus ea în cadrul podcastului respectiv.

Concurenta Asia Express precizează că, deși ea și fostul soț nu comunică aproape deloc, acesta este foarte apropiat de fiica lor, alături de care petrece timp de calitate: „Prioritar este ce vrea Evelin și pentru mine și pentru el. Discuția nu este între mine și el. Noi nu vorbim foarte mult, mai deloc. El vorbește cu Evelin, cu ea își face programul… Noi vorbim prin Evelin.”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Citește și
