Anda și Joseph Adam au părăsit aseară competiția Asia Express. Ce a publicat artista după eliminare

Anda și Joseph Adam și-au luat rămas-bun de la concurenții rămași în Coreea de Sud și au părăsit competiția Asia Express. Iată ce a postat cântăreața după difuzarea emisiunii.

Publicat: Joi, 06 Noiembrie 2025, 12:02 | Actualizat Joi, 06 Noiembrie 2025, 12:31

Anda și Joseph Adam au plecat pe Drumul Eroilor cu mult entuziasm. Parcursul lor în Asia Express a fost în atenția publicului, care a urmărit aseară eliminarea lor din cel mai dur reality show.

Ce a publicat Anda Adam după eliminarea de la Asia Express - Drumul Eroilor

După o probă care i-a venit mănușă și a ajutat-o să se relaxeze - cu dans, public și prezență scenică -, Anda Adam a aflat că trebuie să părăsească emisiunea. Ea și Joseph au ajuns pe ultimul lor la Irina Fodor, ceea ce a însemnat eliminarea lor din competiție.

Experiența Asia Express a fost una aparte pentru cuplul Anda - Joseph, care au declarat în mai multe rânduri că participarea la această emisiune a fost și despre relația lor, comunicarea și înțelegerea dintre ei. Tot ceea ce au trăit pe Drumul Eroilor i-a făcut să realizeze cât de mult se iubesc și ce echipă puternică formează.

„Ne pare rău pentru ei. Consider din tot sufletul meu că sunt o echipă puternică. Orice le-ai face...s-au ținut foarte bine!” a spus Karmen.

„Felicitări pentru parcursul ăsta! Sincer, nu ne așteptam ca Anda și Joseph să ajungă atât de departe!” a mărturisit Dan Alexa.

Luna lor de miere s-a încheiat în etapa 9 din 10 cu un show demn de celebritățile K-Pop.

După difuzarea emisiunii de aseară, Anda Adam a publicat la InstaStory o singură imagine care să rezume toate emoțiile trăite la eliminare. În imaginea respectivă Anda apare râzând împreună cu soțul său, dar și cu Olga Barcari și Karmen Simionescu.

Imaginea de rămas-bun este însoțită de melodia „Haters Gonna Hate”, Tabatha Hopkins.

Asia Express continuă la Antena 1 și în AntenaPLAY

Doar trei echipe mai au șansa de a merge mai departe în cursa din Coreea de Sud, fiind la un pas de marele premiu. Experiența Asia Express se trăiește la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

