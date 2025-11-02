Asia Express, 2 noiembrie 2025. Irina Fodor anunță reguli noi în Coreea de Sud! Miza supremă, biletul de aur către marea finală

Episodul 33 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 2 noiembrie 2025. Cele patru echipe rămase în competiția Asia Express au pășit pe tărâmul Coreei de Sud, unde îi așteaptă o etapă plină de provocări și surprize. Irina Fodor le-a explicat concurenților noile reguli ale cursei de pe Drumul Eroilor: fără imunități, dar cu o miză uriașă, biletul de aur către marea finală. În joc intră cardurile speciale cu eroi locali, care pot schimba complet clasamentul competiției.

Duminica, 02.11.2025, 20:19