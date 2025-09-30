Antena Căutare
Home Asia Express Video Asia Express, 30 septembrie 2025. Anda Adam a scos-o din sărite pe Mara Bănică, la autostop
Logo show

Asia Express, 30 septembrie 2025. Anda Adam a scos-o din sărite pe Mara Bănică, la autostop

Episodul 15 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 30 septembrie 2025. O situație neașteptată a scos-o din sărite pe Mara Bănică! Deși a plecat prima de la careu alături de Serghei Mizil, autostopul le-a dat mari bătăi de cap. Aceasta a început să se enerveze atunci când a văzut că ceilalți concurenți au ajuns-o din urmă. De asemenea, jurnalista nu s-a mai putut abține și a răbufnit la gestul Andei Adam. Cântăreața nu a mai ținut cont de nimic și a încercat să le „fure” mașina celor doi colegi de emisiune.
Marti, 30.09.2025, 21:00
x
Asia Express, 30 septembrie 2025. Concurenţii, puşi să facă spectacol cu ajutorul unor instrumente vietnameze

Asia Express, 30 septembrie 2025. Concurenţii, puşi să facă spectacol cu ajutorul unor instrumente vietnameze

Logo show Marti, 30.09.2025, 20:53 Medicool sezonul 9, 30 septembrie 2025. Prăjeala și sănătatea inimii: pericolul ascuns pentru vasele de sânge

Medicool sezonul 9, 30 septembrie 2025. Prăjeala și sănătatea inimii: pericolul ascuns pentru vasele de sânge

Logo show Marti, 30.09.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 30 septembrie 2025. Infarct la 37 de ani: povestea lui Cristian Ciucă și explicațiile unui medic cardiolog

Medicool sezonul 9, 30 septembrie 2025. Infarct la 37 de ani: povestea lui Cristian Ciucă și explicațiile unui medic cardiolog

Logo show Marti, 30.09.2025, 18:42 Medicool sezonul 9, 30 septembrie 2025. Ce ascunde obiceiul de a roade unghiile și ce riscuri are

Medicool sezonul 9, 30 septembrie 2025. Ce ascunde obiceiul de a roade unghiile și ce riscuri are

Logo show Marti, 30.09.2025, 18:27 Medicool sezonul 9, 30 septembrie 2025. Prostata și impactul ei asupra vieții bărbatului

Medicool sezonul 9, 30 septembrie 2025. Prostata și impactul ei asupra vieții bărbatului

Logo show Marti, 30.09.2025, 18:10 Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Mamele, comentarii pe marginea despărțirilor recente

Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Mamele, comentarii pe marginea despărțirilor recente

Logo show Marti, 30.09.2025, 16:42 Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Diana, o discuție lămuritoare cu Sorin, după ce a ales să facă un pas în spate

Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Diana, o discuție lămuritoare cu Sorin, după ce a ales să facă un pas în spate

Logo show Marti, 30.09.2025, 16:09 Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Motivul pentru Emily s-a certat cu Denisa și Ștefania

Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Motivul pentru Emily s-a certat cu Denisa și Ștefania

Logo show Marti, 30.09.2025, 15:58 Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Alexandra interesată să afle dacă Virgil este interesat de Ștefania!

Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Alexandra interesată să afle dacă Virgil este interesat de Ștefania!

Logo show Marti, 30.09.2025, 15:44 Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Liviu, buchet de flori pentru Emily: Iartă-mă!

Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Liviu, buchet de flori pentru Emily: Iartă-mă!

Logo show Marti, 30.09.2025, 15:39 Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Ștefania, încurajată de fete după despărțirea de Liviu: Jalnic și josnic!

Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Ștefania, încurajată de fete după despărțirea de Liviu: Jalnic și josnic!

Logo show Marti, 30.09.2025, 15:32 Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Liviu, despre Emily: Îmi place rău!

Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Liviu, despre Emily: Îmi place rău!

Logo show Marti, 30.09.2025, 14:37
x