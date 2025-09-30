Asia Express, 30 septembrie 2025. Anda Adam a scos-o din sărite pe Mara Bănică, la autostop

Episodul 15 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 30 septembrie 2025. O situație neașteptată a scos-o din sărite pe Mara Bănică! Deși a plecat prima de la careu alături de Serghei Mizil, autostopul le-a dat mari bătăi de cap. Aceasta a început să se enerveze atunci când a văzut că ceilalți concurenți au ajuns-o din urmă. De asemenea, jurnalista nu s-a mai putut abține și a răbufnit la gestul Andei Adam. Cântăreața nu a mai ținut cont de nimic și a încercat să le „fure” mașina celor doi colegi de emisiune.

Marti, 30.09.2025, 21:00