Asia Express, 29 octombrie 2025. Testul parfumurilor! Ce misiune amuzantă au avut de îndeplinit concurenții

Episodul 32 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 29 octombrie 2025. Cei șase concurenți rămași în competiție au pornit rapid în cursa pentru ultima șansă, care a început cu o probă amuzantă, dar și dificilă. Ei au trebuit să miroasă o fată și un băiat, apoi să recunoască același parfum pe alți oameni de pe stradă. După multe încercări, au reușit să convingă participanții să meargă la Irina Fodor pentru verdict.

Miercuri, 29.10.2025, 21:00