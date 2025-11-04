Antena Căutare
Asia Express sezonul 8, 4 noiembrie 2025. Cine a câștigat jocul de amuletă din etapa nouă. Întorsătură neașteptată de situație

Ediția 35 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 4 noiembrie 2025, a început cu o adevărată provocare pentru Dan Alexa, Gabriel Tamaș, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion. Aceștia au participat la jocul de amuletă, iar competiția a fost pe măsura așteptărilor pentru telespectatori.

Dan Alexa și Gabriel Tamaș, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion sunt cei care au reușit să se califice la jocul pentru amuletă, unde miza a fost uriașă: un premiu de 1.000 de euro și puncte ce ar putea să le decidă soarta în competiție.

Aceștia și-au făcut apariția încrezători în fața Irinei Fodor, însă ce a urmat apoi a ținut în suspans publicul din fața micilor ecrane. Cele două echipe au fost nevoite să treacă prin probe foarte dificile.

Pentru început, concurenții au fost nevoiți să poarte pe cap o pălărie cu o panglică, iar cu ajutorul acesteia să dea jos două bețe aflate pe suporți. Dan Alexa și Gabi Tamaș s-au descurcat de minune la această misiune.

Alexandru Ion este singurul care a întâmpinat probleme. Acestuia i-a fost extrem de greu să ducă până la final proba, însă a reușit să recupereze la următoarea sarcină de pe traseu: rezolvarea unor ecuații simple.

Ultima sarcină pe care au avut-o de îndeplinit echipele la jocul pentru amuletă din ediția 35 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 4 noiembrie 2025, a fost să arunce patru cercuri e coarnele unui taur din lemn.

Cine a câștigat jocul de amuletă din ediția 35 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 4 noiembrie 2025

Competiția a fost aprigă, iar cele două echipe au făcut tot ce au putut pentru a pune mâna pe medalie. În cele din urmă, Dan Alexa și Gabi Tamaș au fost desemnați câștigători de către Irina Fodor.

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au pierdut jocul de amuletă la o diferență de doar două cercuri. Deși au pierdut punctele, aceștia s-au bucurat pentru reușita colegilor de emisiune. Mai mult, cuvintele de laudă nu au întârziat să apară.

„E un început de zi foarte bun!”, a dezvăluit Gabi Tamaș.

„Au câștigat pe merit, au jucat bine acolo. Ce poți să comentezi? Ce să faci? Sunt mai buni decât am anticipat de acasă!”, a evidențiat Alexandru Ion.

„Am avut un joc amețitor! Avem o amuletă de 1.000 de euro de la Kaufland, penultima din acest sezon!”, a anunțat Irina Fodor.

Asia Express se vede în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express - Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

