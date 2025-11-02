Asia Express, 2 noiembrie 2025. Primul Joc pentru Amuletă din Coreea de Sud! Ce echipă a câștigat

Episodul 33 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 2 noiembrie 2025. Irina Fodor i-a întâmpinat pe cei patru concurenți calificați în primul joc de amuletă din Coreea de Sud cu o provocare inedită: o partidă de baseball neobișnuită. Unul dintre jucători stă pe leagăn, iar partenerul lui trebuie să arunce mingea astfel încât leagănul să o lovească și să o proiecteze cât mai departe. Miza: câștigarea unei amulete și a premiului de 1000 de euro de la Kaufland.

Duminica, 02.11.2025, 23:15