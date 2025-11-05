Asia Express sezonul 8, 5 noiembrie 2025. Cine a câștigat biletul de aur de pe Drumul Eroilor. Moment emoționant pentru echipe

O echipă a pus mâna pe biletul de aur în ediția 36 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 noiembrie 2025. Iată cine merge direct în etapa finală a competiției.

Cea mai nouă ediție din Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 noiembrie 2025, a adus pe micile ecrane un moment emoționant. Irina Fodor a ținut să citească scrisorile pe care concurenții le-au scris pentru coechipieri lor.

Alexandru Ion, Ștefan Floroaica, Anda Adam, Joseph Adam, Dan Alexa, Gabriel Tamaș, Karmen Simionescu și Olga Barcari au ascultat cu mare atenție mesajele primite de la colegii de echipă. Unii s-au emoționat peste măsură, în timp ce alții s-au amuzat de unele fraze din scrisori.

Un lucru este cert, prezentatoarea TV a reușit să le aducă zâmbetul pe buze concurenților. De altfel, Ștefan Floroaica și-a stăpânit cu greu lacrimile atunci când a aflat gândurile sincere ale lui Alexandru Ion.

„Am onoarea să fiu bărbatul căruia Ștefan i-a scris cel mai mult în viața lui. Dacă asta ar fi ultima zi din Asia Express măcar plec acasă cu acest trofeu”, a glumit actorul.

„A fost șocant că am avut aceeași introducere!”, a dezvăluit Karmen Simionescu.

Cine a câștigat biletul de aur din ediția 36 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 noiembrie 2025

După momentul emoționant, tensiunile au început să își facă apariția la careu. Irina Fodor a fost nevoită să calculeze punctele pe care echipele le-au strâns în cursa din etapa nouă a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor.

Cei care au obținut punctajul maxim au fost Dan Alexa și Gabriel Tamaș. Așadar, cei doi merg direct în marea finală a reality show-ului. Sportivii au rămas surprinși de vestea primită de la prezentatoarea TV.

„Se vede cu ochiul liber că biletul de aur merge la Gabi și la Dan. Sunteți în finala Asia Express sezonul 8. Așa ceva! Bravo!”, a spus Irina Fodor.

„Am cam luat tot ce era de luat. Cred că a meritat!”, a dezvăluit Dani Alexa.

„Sunt foarte mândru și de Dan, și de mine. Sper să câștigăm finala!”, a punctat Gabi Tamaș.

Așadar, trei echipe merg la cursa pentru ultima șansă în ediția 36 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 noiembrie 2025. Karmen Simionescu și Olga Barcari, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Anda Adam și soțul ei, Joseph, au plecat într-o misiune contracronometru.

Asia Express se vede în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express - Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.