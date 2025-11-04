Antena Căutare
Asia Express, 4 noiembrie 2025. Irina Fodor, veste neașteptat de bună! Cum și-a recuperat banii Ștefan Floroaica și ce a urmat

Episodul 35 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 4 noiembrie 2025. Concurenții au fost puși la încercare după ce au aflat că trebuie să-și găsească singuri cazare. După ore întregi de căutări fără rezultat, Irina Fodor le-a dat vestea neașteptată le-a transmis că vor dormi la hotel. Spre final, Ștefan Floroaica a realizat că a „pierdut” banii, după ce a luat din greșeală bluza lui Dan Alexa.
Marti, 04.11.2025, 23:59
