Asia Express sezonul 8, 5 noiembrie 2025. Joseph Adam a răbufnit la autostop. Ce a putut să-i spună soției lui: „M-ai zăpăcit!”

Joseph Adam a răbufnit la autostop în ediția 36 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 noiembrie 2025. Se pare că Anda Adam a reușit să-l scoată din sărite pe soțul său chiar la cursa pentru ultima șansă.

Joseph Adam și Anda Adam au pornit într-o cursă contracronometru la Asia Express - Drumul Eroilor alături de alte două echipe. Artista și soțul ei au plecat încrezători în forțele proprii pe traseu, însă momentele tensionate nu au întârziat să își facă apariția.

De data aceasta, concurentul și-a pierdut răbdarea. Acesta a răbufnit chiar în fața camerelor de filmat în timp ce se afla la autostop. S-au dat replici acide între el și soția lui.

Ce l-a enervat pe Joseph Adam în ediția 36 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 noiembrie 2025

Joseph Adam s-a enervat cumplit după ce Anda Adam i-a luat plicul din mână în timp ce vorba cu un șofer ce ar fi putut să-i ajute. Soțul artistei nu a mai ținut cont de nimic și i-a adresat cuvinte dure.

„N-ai răbdare deloc!”, i-a reproșat concurentul.

„Am crezut că ne ia! Ești încăpățânat și tu”, i-a răspuns Anda Adam.

„Tu ești încăpățânată iar!”, a fost replica lui Joseph Adam.

„Poți să nu mai țipi la mine!”, i-a zis soția lui.

Spiritele au început să se încingă între cei doi pe străzile din Coreea de Sud. Nervii au atins cote maxime, iar concurenților le-a fost greu să cedeze și să continue cursa.

„Stai o secundă să facem și noi ceva! Fugi în toate părțile!”, a mai adăugat concurentul.

„Bine, gata, ocupă-te tu! Eu nu mai fac nimic dacă sunt foarte greșită! (...) Ești așa de căpos uneori, n-am văzut... Nici n-am început cursa și ești plin de nervi pe mine! Doamne, ai un stil! Nu mai vreau, nu mai fac nimic!”, a mai zis Anda Adam.

„Efectiv ne-am enervat aiurea, ție ți-a sărit țandăra din nimic!”, a mai completat artista.

„Hai gata că deja m-ai zăpăcit! Fă ce vrei! Atât vorbești zici că ești moară stricată! Te rog să taci!”, i-a reproșat Joseph Adam, vizibil nervos.

Asia Express se vede în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express - Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.