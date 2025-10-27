Ce studii are Gabi Tamaș. Puțini știu acest lucru despre concurentul Asia Express

Antena Căutare
Gabi Tamaș este recunoscut la nivel internațional. Iată ce studii are fotbalistul.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 27 Octombrie 2025, 16:12
Gabi Tamaș și Dan Alexa au cucerit publicul prin spiritul ludic, competitivitatea, camaraderia și nonșalanța pe care le afișează la Asia Express. Drumul Eroilor s-a dovedit a fi mai greu decât și-au imaginat, însă fac față cu brio provocărilor.

Cei doi sunt figuri publice și mulți îi recunosc datorită performanțelor sportive. Cu toate acestea puțini știu ce studii are, de fapt, Gabi Tamaș.

Ce studii are, de fapt, Gabi Tamas de la Asia Express

Gabi Tamaș a jucat pentru România, dar și pentru echipe importante de a cluburi sportive internaționale. Deși s-a retras din lumea sportului și viața sa privată este cât se poate de discretă, Gabi a atras atenția prin comportamentul său în cel mai dur show de televiziune, Asia Express.

„De ce am ales Asia Express? Bună întrebare. Fiind fost sportiv, îmi place competiţia. Mă uitam la probele și sacrificiile pe care le făceau concurenţii şi tot stăteam să mă gândesc: <<Eu ce aș putea să fac?>> Îmi plac provocările și voiam să încerc ceva diferit! Și, nu în ultimul rând, distracţia! Sper că mă voi distra de minune cu partenerul meu.

Bineînteles, nu am de unde să ştiu ce se va întâmpla acolo… Emoţiile, stresul, nervii pe care i-am avut ca sportiv nu se vor compara cu cei pe care îi vom avea acolo, dar sunt o persoană încrezătoare, puternică și vom trece peste toate, cu siguranţă”, a spus el.

Mulți îl cunosc de pe terenul de fotbal, iar acum de pe Drumul Eroilor, dar puțini știu ce facultate a absolvit Gabi Tamaș. Conform unei surse, concurentul Asia Express a studiat la Universitatea Transilvania din Brașov.

gabi tamaș cărând două găleți la asia express 2025
Brașovul este orașul său natal și tot acolo și-a întâlnit și soția, Ioana. Cei doi sunt împreună de mai bine de două decenii, s-au căsătorit în 2012 și au o fată, Selena. Toată familia este pasionată de sport, iar Ioana chiar a transformat pasiunea în profesie, fiind antrenoare de pilates.

