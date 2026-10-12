Gelozie la Asia Express! Reacția Valeriei Lungu când a aflat că Alex face echipă cu Loredana Chivu. Ce i-a interzis iubitului ei

Echipele de la Asia Express au fost zguduite de o nouă provocare: schimbul de coechipieri! Iată cum a reacționat Valerie Lungu când a aflat cu cine va face echipă iubitul ei.

„A venit timpul”, a anunțat Irina Fodor, iar concurenții Asia Express au rămas fără replică.

Unul dintre momentele cele mai așteptate de pe Drumul Mătăsii este schimbul de coechipieri.

„Două zile aveți împreună”, le-a spus Irina Fodor.

Publicul este întodeauna nerăbdător să vadă cum se vor descurca, dar și ce dinamică este în noua echipă.

„Ne așteptam, dar nu azi”, a mărturisit Connie Preda.

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Valerie Lungu a făcut spume după ce Irina Fodor a anunțat că Alex Gîlcă face echipă cu Loredana Chivu

De această dată, deșii unii au sperat la o aliniere a planetelor care să-i aducă împreună pe Maurice Munteanu și Valerie Lungu, ei bine, nu a fost cazul. Irina Fodor, în urma discuției cu ghicitorul, a anunțat noile echipe: Valerie Lungu și Mirela Vaida, Oana Tomoiagă și Maurice Munteanu, Alex Gîlcă și Loredana Chivu, Ana-Maria și Gabi Torje, Alexuc și Maya, Mirela Retegan și Connie Preda.

„Uimește-mă!” a spus Valerie înainte de a anunțat Irina Fodor noua echipă a lui Alex. „Eram sigură!”

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Tânăra a avut o presimțire că iubitul său va face echipă cu Loredana Chivu și chiar așa s-a întâmplat. Însă Valerie a vrut să le dea câteva indicații înainte de plecare:

„Deci dacă dormi pe pat, DIVORȚ!” i-a strigat ea. „La podele să-mi dormi!”

Valerie Lungu a mărturisit la testimoniale că era sigură de această schimbare: „Dacă avem schimbul de echipă ești cu Loredana. (...) Voiau să facă puțin scandal în cuplu.”

Tânăra a mai adăugat că își cunoaște iubitul foarte bine și îi știe principiile de viață și i-a asigurat pe producători că: „N-o să vă iasă!”

Valerie Lungu nu a avut un mesaj doar pentru Alex Gîlcă înainte de plecarea în cursă în noua formulă, ci și pentru coechipiera iubitului său:

„Loredana, tu pe tine spală-te! (...) M-au apucat spumele!”

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Loredana însă a spus: „Eu nu sunt interesată de bărbatul nimănui, am și eu bărbații mei. Dacă tu n-ai încredere în iubitul tău, asta e problema ta cu el, cu mine n-ai ce să ai.”

Nu doar Valerie Lungu a reacționat savuros când Irina Fodor a anunțat echipa formată din Alex și Loredana, ci și ceilalți concurenți.

„Am simțit așa niște tunete și niște fulgere”, a spus Loredana Chivu după reacția Valeriei Lungu.

„Tu te gândești și la altceva?” îl înteabă Connie pe Maurice.

„Suntem oameni serioși aici (...) doar să n-o lase însărcinată pe asta mică aici... pe Loredana”, spune Maurice Munteanu.

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Nu doar Valerie a avut câteva cerințe pentru noile echipe, ci și Mirela Retegan. Aceasta a cerut să rămână camerele noaptea alături de echipe: „Putem păstra camerele și noaptea?”

„În special la Loredana și Alex al meu”, a adăugat Valerie Lungu.