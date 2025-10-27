Antena Căutare
Karmen Simionescu spune de ce nu a îmbrăcat încă rochia de mireasă.Ce zice concurenta Asia Express despre nunta cu Bogdan Căplescu

Karmen Simionescu a vorbit despre căsătoria cu tatăl fetiței sale. Iată ce a dezvăluit despre motivul pentru care nu a îmbrăcat încă rochia de mireasă.

Publicat: Luni, 27 Octombrie 2025, 17:53

Karmen Simionescu a cucerit publicul odată cu apariția la Asia Express. Ea și Olga Barcari au demonstrat că o echipă feminină este la fel de puternică precum oricare alta în cel mai dur show TV. Pe drumul eroilor au fost și o sumedenie de momente emoționante, în care atât ele, cât și celilalți concurenți și-au deschis sufletul în fața camerelor.

De ce nu a îmbrăcat până acum Karmen Simionescu rochia de mireasă

„Eu m-am îmbrăcat, trebuie să recunosc. M-am îmbrăcat cu rochia mamei de mireasă, pentru că mama cu tata au avut nunta în 2007, dar a fost singura mea experiență cu rochia de mireasă. Alta n-am avut. Eu, sincer, nu mă așteptam la asta, că te aștepți la orice, dar nu te aștepți să te îmbraci în rochie de mireasă”, a spus concurenta Asia Express, după proba difuzată aseară la Antena 1 și în AntenaPLAY.

„Ziceai că sunt o mireasă nebună, fugită de la nuntă”, râde Karmen, povestind experiența din timpul probei.

Aseară, la Asia Express, Karmen a îmbrăcat practic pentru a doua oară rochia de mireasă, cu toate acestea nu a ajuns niciodată la altar. Artista a fost căsătorită cu Bogdan Căplescu, spunând „Da” în fața ofițerului de la Starea Civilă, pe când era însărcinată cu fetița lor, în 2019.

Cei doi au făcut pasul după doar un an de relație și, deși au dorit să își declare iubire veșnică de mai multe ori în cei cinci ani împreună, lucrurile nu au ajuns niciodată acolo.

Karmen își dorea ca ziua nunții să fie perfectă, astfel că a tot amânat-o. Chiar dacă era foarte aproape de a o stabili în 2024, sora ei mai mică i-a luat-o înainte.

„Întrebarea care eram sigură că o să vină. Pentru nunta mea o să mai aveți mult de așteptat. Și eu mai am mult de așteptat. Eu la nunta mea vrea să pice așa flori din cer și să fie așa, nu știu cum să zic, să fie wow”, le-a spus ea internauților curioși, conform unei surse.

În ciuda așteptărilor de la ziua cea mare, Karmen a mărturisit de-a lungul timpului că nu își dorește o nuntă mare, ci una restrânsă, poate chiar „într-un avion”.

„Sunt şapte ani diferenţă între noi. Am lăsat lucrurile să vină de la sine, nu am încercat să grăbim lucrurile. aşa va fi şi de acum înainte. E o chestie care o să vină de la sine. Un act nu schimbă absolut nimic, un act şi o petrecere. Îţi dai seama că nu am cum să nu fac o nuntă mare. Ne-am gândit să facem undeva într-un avion, unde nu ştie nimeni”, spunea artista la începutul relației cu tatăl fetiței sale.

Karmen Simionescu însă nu va îmbrăca rochia de mireasă în viitorul apropiat. Artista a anunțat despărțirea de Bogdan Căplescu. Cei doi au ajuns la concluzia că sunt prea diferiți pentru a mai forma un cuplu.

„Cu siguranță nu e momentul potrivit pentru o astfel de veste, dar prefer să fiu eu cea care vă anunță lucrul ăsta (…) De ceva timp eu și soțul meu am decis să mergem pe drumuri separate, am ajuns la concluzia că nu a fost să fie sau că nu suntem făcuți unul pentru celălalt, suntem construiți total diferit. Suntem doi oameni care s-au iubit enorm și care se vor respecta pentru tot restul vieții și vor avea o relație cât se poate de normală pentru că există Sofi în viața noastră și nu e decât un motiv de bucurie faptul că există Sofi. Aș vrea ca toți cei care ne cunosc, dar și cei care nu ne cunosc să se abțină de la comentarii.

Fetița noastră are deja 5 anișori, face parte dintr-o comunitate, copiii vorbesc și nu aș vrea să aibă ea de suferit din cauza a ceea ce se întâmplă în presă sau a ceea ce se spune. Scopul meu și al soțului meu este ca fetița noastră să fie bine și să treacă ușor peste perioada care urmează pentru că se întâmplă schimbări în viața ei și nu e ușor pentru niciun copil care trece prin așa ceva. Sofi va face parte, în continuare și din viața mea, și din viața tatălui ei”, a explicat Karmen.

