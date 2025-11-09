Semifinala Asia Express, 9 noiembrie 2025. Ce a pățit Karmen Simionescu în timpul unei probe. Un detaliu a supărat-o pe artistă

Karmen Simionescu a avut parte de o situație neașteptată în semifinala Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 9 noiembrie 2025. Un detaliu a supărat-o pe concurentă imediat după ce s-a dat startul probei.

Semifinala sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor a adus pe micile ecrane ale publicului o mulțime de momente neașteptate. Tensiunile și surprizele nu au întârziat să apară în ediția 37 a reality show-ului, de pe 9 noiembrie 2025.

De la primele ore ale dimineții, concurenții au pornit într-o cursă contracronometru cu gândul la marea miză a competiției. Înainte de a pleca pe traseu, Irina Fodor a anunțat pe toată lumea că ultimul joc de amuletă se apropie.

Presiunea și oboseala și-au pus amprentele asupra echipelor. Prima probă din semifinală a fost să caute oameni cu diferite afecțiuni și să le gătească un preparat ce ar putea să le „amelioreze” simptomele.

De data aceasta, Karmen Simionescu și Olga Barcari s-au confruntat cu probleme. Concurentelor le-a fost extrem de greu să găsească o persoană dornică să le ajute în semifinala reality show-ului.

Ce a supărat-o pe Karmen Simionescu în semifinala Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 9 noiembrie 2025

Karmen Simionescu s-a supărat foarte tare după ce a văzut că celelalte două echipe au ajuns înaintea ei la Irina Fodor. Aceasta spera să fie prima, însă planurile sale au fost date peste cap de rapiditatea adversarilor.

„Mi s-a făcut rău! Deci cred că se vede pe cameră, sunt tare curioasă să-mi văd reacția. E atât de supărător când vezi că ești ultimul!”, a spus concurenta.

Ce surpriză le-a pregătit Irina Fodor concurenților în semifinala Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 9 noiembrie 2025

Tot în semifinala Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 9 noiembrie 2025, Irina Fodor s-a decis să le facă o surpriză concurenților. Aceasta le-a oferit un plic cu mesaje în coreeană pentru a le arăta localnicilor atunci când se află în situații delicate: autostop sau cazare.

„O mână de ajutor pentru astăzi! Am văzut cum merg lucrurile în cursă aici în Coreea, cum merge autostopul. Și pentru cazare v-am făcut, nu vreau să vă știu pe drumuri!”, a dezvăluit prezentatoarea TV.

„Mare surpriză!”, a fost reacția lui Alexandru Ion.

Marea Finală Asia Express sezonul 8 se vede miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express - Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.