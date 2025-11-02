Asia Express, 2 noiembrie 2025. Primul joc individual din Coreea de Sud! Câștigătorul stabilește cine pleacă primul în cursă
Episodul 33 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 2 noiembrie 2025. Rămași la primul joc individual, Alexandru Ion, Anda Adam, Karmen și Gabi Tamaș au trebuit să refacă steagul Coreei de Sud după explicațiile Irinei Fodor. Alexandru Ion a terminat primul, obținând avantajul de a stabili ordinea de plecare în cursa de autostop pentru ziua următoare.
Duminica, 02.11.2025, 23:50