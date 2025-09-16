Antena Căutare
Asia Express, 16 septembrie 2025. Ștefan Floroaica, cu ochii în lacrimi după iubita lui: Mi-e foarte dor de Sânziana!

Episodul 7 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 16 septembrie 2025. La cină, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au reușit să se împrietenească cu gazda, care i-a pus pe picioare pe băieți cu preparatele sale. Curioasă despre experiența lor, femeia i-a făcut pe actori să facă destăinuri emoționante. Ștefan Floroaica a povestit despre iubita sa, Sânziana Negru, despre care a ținut să menționeze că a participat la o ediție anterioară a emisiunii pe care a și câștigat-o.
Marti, 16.09.2025, 23:56
Logo show Marti, 16.09.2025, 23:27 Asia Express, 16 septembrie 2025. Anda Adam și Joseph, experiență neplăcută la degustarea ciorbei: A scuipat de zici că i-am dat spălătură de șosete!

Logo show Marti, 16.09.2025, 22:58 Asia Express, 16 septembrie 2025. O misiune cu gust de acasă! Concurenții au gătit ciorbă rădăuțeană pentru localnici

Logo show Marti, 16.09.2025, 22:52 Asia Express, 16 septembrie 2025. Au ieșit scântei între Mara și Serghei Mizil: De ce mă faci disperată la televizor?

Logo show Marti, 16.09.2025, 22:14 Asia Express, 16 septembrie 2025. Cursă nebună pentru Olga și Karmen, pe șosele: Am văzut cum i-a sărit camera operatorului de pe umăr!

Logo show Marti, 16.09.2025, 21:58 Asia Express, 16 septembrie 2025. Cine a câștigat jocul de amuletă și ce avantaj a obținut

Logo show Marti, 16.09.2025, 21:04 Medicool sezonul 9, 16 septembrie 2025. Ce remedii trebuie să folosim atunci când avem roșu în gât

Logo show Marti, 16.09.2025, 19:50 Medicool sezonul 9, 16 septembrie 2025. Rețeta cu kiwi care te ajută să ai un somn mai bun

Logo show Marti, 16.09.2025, 19:37 Medicool sezonul 9, 16 septembrie 2025. Mit sau adevăr. Este bine sa ne curățăm urechile cu beţişoare?

Logo show Marti, 16.09.2025, 19:21 Medicool sezonul 9, 16 septembrie 2025. Ce ingrediente ajută la detoxifierea organismului

Logo show Marti, 16.09.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 16 septembrie 2025. Ce trebuie să facem pentru a avea un somn odihnitor

Logo show Marti, 16.09.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 16 septembrie 2025. Cucu testează beneficiile dușului rece, în direct!

