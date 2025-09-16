Asia Express, 16 septembrie 2025. Ștefan Floroaica, cu ochii în lacrimi după iubita lui: Mi-e foarte dor de Sânziana!

Episodul 7 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 16 septembrie 2025. La cină, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au reușit să se împrietenească cu gazda, care i-a pus pe picioare pe băieți cu preparatele sale. Curioasă despre experiența lor, femeia i-a făcut pe actori să facă destăinuri emoționante. Ștefan Floroaica a povestit despre iubita sa, Sânziana Negru, despre care a ținut să menționeze că a participat la o ediție anterioară a emisiunii pe care a și câștigat-o.

Marti, 16.09.2025, 23:56