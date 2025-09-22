Asia Express, 22 septembrie 2025. Concurenții, puși să învețe denumirile animalelor în limba tagalog

Episodul 10 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 22 septembrie 2025. Concurenții au ajuns la o fermă, unde au primit provocarea de a învăța numele animalelor în limba tagalog cu ajutorul unor copii din comunitate care le-au devenit parteneri de misiune, dar nu înainte de a lua parte la jocul tradițional de încălzire „Nanay Tatay” pentru care s-au pregătit pe drum.

Luni, 22.09.2025, 23:49