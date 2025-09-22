Asia Express, 22 septembrie 2025. Serghei Mizil a făcut proba în lenjerie intimă! Care a fost reacția Marei Bănică: Ce corp ai!

Episodul 10 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 22 septembrie 2025. După ce au reușit să asambleze un scaun, Serghei a considerat că este mai bine să renunțe la pantaloni pentru a nu-i uda în momentul livrării acestuia către localnic. „Ce corp ai! Supeeerb! Ce chiloți ai!” a strigat Mara în momentul în care l-a văzut pe colegul ei în timp ce își scotea pantalonii.

Luni, 22.09.2025, 23:00