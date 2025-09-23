Asia Express, 23 septembrie 2025. Cine a câștigat imunitatea și se alătură lui Gabi Tamaș și Dan Alexa: Yeees, Vietnam!

Episodul 11 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 23 septembrie 2025. Ajunși în Manila și, implicit, la Irina Fodor, echipele au aflat că pentru această seară au cazarea asigurată, urmând ca ziua următoare să afle pe ce loc sunt. Totuși, pe Emil Rengle și pe Alejandro Fernandez, Irina i-a anunțat cu multă bucurie în suflet că ei sunt de această dată echipa imună, ajungând primii la destinația finală a zilei.

Marti, 23.09.2025, 23:58