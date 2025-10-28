Asia Express, 28 octombrie 2025. Gabi Tamaș și Dan Alexa, puși pe perfuzii înainte de următoarea cursă! Ce s-a întâmplat

Episodul 31 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 28 octombrie 2025. După o zi plină în competiție, Gabi Tamaș și Dan Alexa nu s-au putut bucura de relaxarea care trebuia să vină odată cu imunitatea câștigată. Ajunși la hotel, cei doi s-au simțit rău, iar medicii au intervenit. Tamaș a fost diagnosticat cu toxiinfecție alimentară, iar Alexa a primit vitamine pentru refacere: „Azi păpușica o dă pe ceai!”, a spus Gabi, ironic.

Marti, 28.10.2025, 23:40