Antena Căutare
Home Asia Express Video Asia Express, 5 octombrie 2025. Care sunt primele trei echipe ajunse la Irina Fodor
Logo show

Asia Express, 5 octombrie 2025. Care sunt primele trei echipe ajunse la Irina Fodor

Episodul 17 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 5 octombrie 2025. Primele trei echipe care au ajuns la Irina Fodor s-au calificat la jocul pentru amuletă, unde miza a fost 1.000 de euro și un avantaj strategic în competiție. Dan Alexa & Gabriel Tamaș, Serghei Mizil & Mara Bănică, Ștefan Floroaica & Alexandru Ion sunt cei care se luptă pentru a pune mâna pe amuletă.
Duminica, 05.10.2025, 23:50
Asia Express, 5 octombrie 2025. Echipele se schimbă în etapa a cincea! Mara Bănică, dezamăgită că a picat cu Anda Adam Asia Express, 5 octombrie 2025. Echipele se schimbă în etapa a cincea! Mara Bănică,... Duminica, 05.10.2025, 23:35 Asia Express, 5 octombrie 2025. Cine a câștigat Jocul de Amuletă: „Incredibil, dar adevărat!” Asia Express, 5 octombrie 2025. Cine a câștigat Jocul de Amuletă: „Incredibil, dar... Duminica, 05.10.2025, 23:00 Asia Express, 5 octombrie 2025. Jocul de Amuletă! Ce sarcini au de îndeplinit cele trei echipe calificate Asia Express, 5 octombrie 2025. Jocul de Amuletă! Ce sarcini au de îndeplinit cele trei echipe... Duminica, 05.10.2025, 22:50 Asia Express, 5 octombrie 2025. Concurenții au creat figurine TO HE din cocă de orez! Dan Alexa și Gabi Tamaș, în avantaj Asia Express, 5 octombrie 2025. Concurenții au creat figurine TO HE din cocă de orez! Dan Alexa... Duminica, 05.10.2025, 21:39 Asia Express, 5 octombrie 2025. Misiune cu semnificații în cultura vietnameză! Echipele au trebuit să descopere cele patru animale sacre Asia Express, 5 octombrie 2025. Misiune cu semnificații în cultura vietnameză! Echipele au... Duminica, 05.10.2025, 20:30 Asia Express, 5 octombrie 2025. Serghei Mizil și Mara Bănică pleacă în etapa a două din Vietnam cu un handicap: „Ce țeapă ne-am luat!” Asia Express, 5 octombrie 2025. Serghei Mizil și Mara Bănică pleacă în etapa a două din... Duminica, 05.10.2025, 20:16 Asia Express, 1 octombrie 2025. Mara Bănică și Serghei Mizil, pe ultimul loc în cursa pentru ultima şansă! Ce culoare a avut insigna Asia Express, 1 octombrie 2025. Mara Bănică și Serghei Mizil, pe ultimul loc în cursa pentru... Miercuri, 01.10.2025, 23:58 Asia Express, 1 octombrie 2025. Serghei Mizil a răbufnit la adresa Marei Bănică, în timpul cursei pentru ultima șansă. Ce cuvinte grele și-au spus Asia Express, 1 octombrie 2025. Serghei Mizil a răbufnit la adresa Marei Bănică, în timpul... Miercuri, 01.10.2025, 23:35 Asia Express, 1 octombrie 2025. Ultima probă din cursa pentru ultima șansă! Vedetele, nevoite să ajute un localnic să își vândă marfa Asia Express, 1 octombrie 2025. Ultima probă din cursa pentru ultima șansă! Vedetele, nevoite... Miercuri, 01.10.2025, 23:12 Asia Express, 1 octombrie 2025. Probă de şoc pentru echipe! Au trebuit să prindă şerpi şi apoi să mănânce carne de șarpe Asia Express, 1 octombrie 2025. Probă de şoc pentru echipe! Au trebuit să prindă şerpi şi... Miercuri, 01.10.2025, 22:30 Asia Express, 1 octombrie 2025. Concurenţii au primit misiunea de a livra vase din lut unor clienţi din orăşel Asia Express, 1 octombrie 2025. Concurenţii au primit misiunea de a livra vase din lut unor... Miercuri, 01.10.2025, 22:00 Asia Express, 1 octombrie 2025. Cursa pentru ultima şansă a început cu o serie de quizz-uri pentru a avea un avantaj. Ce pereche a pornit de pe ultimul loc Asia Express, 1 octombrie 2025. Cursa pentru ultima şansă a început cu o serie de quizz-uri... Miercuri, 01.10.2025, 21:30
x
Asia Express, 5 octombrie 2025. Echipele se schimbă în etapa a cincea! Mara Bănică, dezamăgită că a picat cu Anda Adam

Asia Express, 5 octombrie 2025. Echipele se schimbă în etapa a cincea! Mara Bănică, dezamăgită că a picat cu Anda Adam

Logo show Duminica, 05.10.2025, 23:35 Asia Express, 5 octombrie 2025. Cine a câștigat Jocul de Amuletă: „Incredibil, dar adevărat!”

Asia Express, 5 octombrie 2025. Cine a câștigat Jocul de Amuletă: „Incredibil, dar adevărat!”

Logo show Duminica, 05.10.2025, 23:00 Asia Express, 5 octombrie 2025. Jocul de Amuletă! Ce sarcini au de îndeplinit cele trei echipe calificate

Asia Express, 5 octombrie 2025. Jocul de Amuletă! Ce sarcini au de îndeplinit cele trei echipe calificate

Logo show Duminica, 05.10.2025, 22:50 Asia Express, 5 octombrie 2025. Concurenții au creat figurine TO HE din cocă de orez! Dan Alexa și Gabi Tamaș, în avantaj

Asia Express, 5 octombrie 2025. Concurenții au creat figurine TO HE din cocă de orez! Dan Alexa și Gabi Tamaș, în avantaj

Logo show Duminica, 05.10.2025, 21:39 Asia Express, 5 octombrie 2025. Misiune cu semnificații în cultura vietnameză! Echipele au trebuit să descopere cele patru animale sacre

Asia Express, 5 octombrie 2025. Misiune cu semnificații în cultura vietnameză! Echipele au trebuit să descopere cele patru animale sacre

Logo show Duminica, 05.10.2025, 20:30 Asia Express, 5 octombrie 2025. Serghei Mizil și Mara Bănică pleacă în etapa a două din Vietnam cu un handicap: „Ce țeapă ne-am luat!”

Asia Express, 5 octombrie 2025. Serghei Mizil și Mara Bănică pleacă în etapa a două din Vietnam cu un handicap: „Ce țeapă ne-am luat!”

Logo show Duminica, 05.10.2025, 20:16 Neatza de Weekend, 5 octombrie 2025. Fashion Tips by Ellida Toma: Recomandări de outfit-uri pentru o întreagă săptămână

Neatza de Weekend, 5 octombrie 2025. Fashion Tips by Ellida Toma: Recomandări de outfit-uri pentru o întreagă săptămână

Logo show Duminica, 05.10.2025, 18:23 Neatza de Weekend, 5 octombrie 2025. Mituri despre aparatele dentare la copii și la adulți

Neatza de Weekend, 5 octombrie 2025. Mituri despre aparatele dentare la copii și la adulți

Logo show Duminica, 05.10.2025, 18:22 Neatza de Weekend, 5 octombrie 2025. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii viitoare

Neatza de Weekend, 5 octombrie 2025. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii viitoare

Logo show Duminica, 05.10.2025, 18:20 Neatza de Weekend, 5 octombrie 2025. Cum să îți îngrijești părul creț: tunsori și coafuri ideale

Neatza de Weekend, 5 octombrie 2025. Cum să îți îngrijești părul creț: tunsori și coafuri ideale

Logo show Duminica, 05.10.2025, 18:19 Neatza de Weekend, 5 octombrie 2025. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță: O zi în care Leii învață să pună limite

Neatza de Weekend, 5 octombrie 2025. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță: O zi în care Leii învață să pună limite

Logo show Duminica, 05.10.2025, 16:57 The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Jurații au decis! Cine merge în Marea Finală

The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Jurații au decis! Cine merge în Marea Finală

Logo show Sambata, 04.10.2025, 23:32
x