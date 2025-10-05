Asia Express, 5 octombrie 2025. Care sunt primele trei echipe ajunse la Irina Fodor

Episodul 17 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 5 octombrie 2025. Primele trei echipe care au ajuns la Irina Fodor s-au calificat la jocul pentru amuletă, unde miza a fost 1.000 de euro și un avantaj strategic în competiție. Dan Alexa & Gabriel Tamaș, Serghei Mizil & Mara Bănică, Ștefan Floroaica & Alexandru Ion sunt cei care se luptă pentru a pune mâna pe amuletă.

Duminica, 05.10.2025, 23:50