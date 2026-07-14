Olise, iertat de un cartonaș roșu | Franța - Spania

Penalty! Yamal este faultat în careu de către Digne | Franța - Spania

Horoscop zilnic 15 iulie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Programul zilei a 35-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Cât costă ceasul purtat de iubitul Simonei Halep în loja regală de la Wimbledon. Ce sumă a scos Dorin Mateiu din buzunar

1

„Doamne, ce și-a făcut?”. Adele, criticată dur după ultima apariție. Fanii s-au declarat îngrijorați: „Lasă-ți chipul în pace!”

2

Cât de mare și frumos a crescut băiatul lui Wilmark. Celebrul coregraf s-a mândrit cu acesta la un eveniment monden

3

Ce avere a lăsat în urmă actorul din Jurassic Park. Sam Neill a murit

4

(P) Handbalistele Ștefania Stoica și Alicia Gogîrlă devin ambasadoare ASICS în România

5

A apărut cu capul bandajat, iar fanii au intrat în alertă. Ce intervenție și-a făcut Bianca Drăgușanu

6

Viorel Stegaru, transformat complet. Fostul soț al Vulpiței a fost surprins într-un magazin, iar imaginile au devenit virale