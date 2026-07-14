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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Olise, iertat de un cartonaș roșu | Franța - Spania
Olise, iertat de un cartonaș roșu | Franța - Spania
Marti, 14.07.2026, 22:00
GOL! Porro dublează avantajul ibericilor | Franța - Spania
Marti, 14.07.2026, 23:00
Penalty! Yamal este faultat în careu de către Digne | Franța - Spania
Marti, 14.07.2026, 22:00
Alvarez înscrie superb în vinclu, Argentina trece din nou în avantaj (min. 112) | Argentina -...
Duminica, 12.07.2026, 06:20
Dan N’Doye egalează pentru Elveția după o combinație superbă în careu (min. 67) |...
Duminica, 12.07.2026, 05:35
Mac Allister înscrie după centrarea lui Messi din corner (min. 10) | Argentina - Elveția
Duminica, 12.07.2026, 04:10
Jude Bellingham egalează spectaculos pentru Anglia după o cursă superbă în careu (min. 45) |...
Duminica, 12.07.2026, 01:00
Andreas Schjelderup marchează spectaculos, iar Norvegia preia conducerea (min. 36) | Norvegia -...
Duminica, 12.07.2026, 00:00
GOL! Merino a trimis mingea în plasă după eroarea a lui Lammens | Spania - Belgia
Sambata, 11.07.2026, 00:00
GOL! De Ketelaere a înscris cu o lovitură de cap | Spania - Belgia
Vineri, 10.07.2026, 23:00
GOL! Fabian Ruiz a trimis mingea în plasă, după ce Courtois a respins în față | Spania -...
Vineri, 10.07.2026, 22:35
GOL! Kylian Mbappe deschide scorul cu un șut direct la vinclu | Franța - Maroc
Vineri, 10.07.2026, 00:00
Kylian Mbappe s-a accidentat și a fost înlocuit | Franța - Maroc
Joi, 09.07.2026, 23:59
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GOL! Porro dublează avantajul ibericilor | Franța - Spania
Marti, 14.07.2026, 23:00
Penalty! Yamal este faultat în careu de către Digne | Franța - Spania
Marti, 14.07.2026, 22:00
„Aveți 50 de lei până luni?”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
Marti, 14.07.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Cum l-a cunoscut Nico pe Stelu Pandelescu și au ajuns să cânte muzică lăutărească împreună
Marti, 14.07.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Nico! Ce a întrebat-o Denise Rifai
Marti, 14.07.2026, 18:57
Furnicuțele 2026. Nico, mărturisiri intime despre căsnicia cu soțul ei: „Am fost geloasă!”
Marti, 14.07.2026, 18:35
Furnicuțele 2026. Nico, Denise Rifai, Oase și Ciucă, show total la un joc de-a mima
Marti, 14.07.2026, 18:18
Furnicuțele 2026. Aurelian Temișan, declarații de suflet despre Nico
Marti, 14.07.2026, 18:10
Furnicuțele 2026. Nico, cu sufletul deschis despre rolul de bunică și momentul marcant în care și-a pierdut tatăl
Marti, 14.07.2026, 18:00
Furnicuțele 2026. Cine este omul care a ajutat-o pe Nico la începutul carierei? George Mărăcine, declarații emoționante
Marti, 14.07.2026, 17:42
Furnicuțele 2026. Ghicește piesa! Nico și Stelu Pandelescu, duel de senzație la „Testul mușuroiului”
Marti, 14.07.2026, 17:23
Nico, respinsă de producători din cauza vârstei! Totul despre începuturile grele ale carierei sale
Marti, 14.07.2026, 17:10
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GOL! Porro dublează avantajul ibericilor | Franța - Spania
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Olise, iertat de un cartonaș roșu | Franța - Spania
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