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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Jude Bellingham egalează spectaculos pentru Anglia după o cursă superbă în careu (min. 45) | Norvegia - Anglia
Jude Bellingham egalează spectaculos pentru Anglia după o cursă superbă în careu (min. 45) | Norvegia - Anglia
Duminica, 12.07.2026, 01:00
Andreas Schjelderup marchează spectaculos, iar Norvegia preia conducerea (min. 36) | Norvegia -...
Duminica, 12.07.2026, 00:00
GOL! Merino a trimis mingea în plasă după eroarea a lui Lammens | Spania - Belgia
Sambata, 11.07.2026, 00:00
GOL! De Ketelaere a înscris cu o lovitură de cap | Spania - Belgia
Vineri, 10.07.2026, 23:00
GOL! Fabian Ruiz a trimis mingea în plasă, după ce Courtois a respins în față | Spania -...
Vineri, 10.07.2026, 22:35
GOL! Kylian Mbappe deschide scorul cu un șut direct la vinclu | Franța - Maroc
Vineri, 10.07.2026, 00:00
Kylian Mbappe s-a accidentat și a fost înlocuit | Franța - Maroc
Joi, 09.07.2026, 23:59
Bounou apără penalty-ul executat pe Mbappe | Franța - Maroc
Joi, 09.07.2026, 23:00
Vargas înscrie penalty-ul decisiv | Toate loviturile de departajare în Elveția - Columbia
Miercuri, 08.07.2026, 02:00
GOOL! Enzo Fernandez înscrie cu o lovitură de cap superbă (min. 92)| Argentina - Egipt
Marti, 07.07.2026, 21:00
Lionel Messi, cu ochii în lacrimi după remontada Argentinei!
Marti, 07.07.2026, 20:58
Messi înscrie cu un șut din careu (min. 85)| Argentina - Egipt
Marti, 07.07.2026, 20:00
Golul lui Zico, anulat pentru un fault la construcția fazei (min. 58)| Argentina - Egipt
Marti, 07.07.2026, 20:00
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Andreas Schjelderup marchează spectaculos, iar Norvegia preia conducerea (min. 36) | Norvegia - Anglia
Duminica, 12.07.2026, 00:00
GOL! Merino a trimis mingea în plasă după eroarea a lui Lammens | Spania - Belgia
Sambata, 11.07.2026, 00:00
GOL! De Ketelaere a înscris cu o lovitură de cap | Spania - Belgia
Vineri, 10.07.2026, 23:00
GOL! Fabian Ruiz a trimis mingea în plasă, după ce Courtois a respins în față | Spania - Belgia
Vineri, 10.07.2026, 22:35
"Am vândut ziare!" Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
Vineri, 10.07.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Sonia Simionov! Ce a întrebat-o Denise Rifai
Vineri, 10.07.2026, 18:40
Furnicuțele 2026. Secrete din copilărie dezvăluite! Liana Georgescu dă detalii din trecutul Soniei Simionov
Vineri, 10.07.2026, 18:16
Furnicuțele 2026. Mama Soniei Simionov, declarații emoționante despre fiica ei: „Am fost mereu mândră de ea!”
Vineri, 10.07.2026, 18:10
Furnicuțele 2026. Ghicește obiectul din cutie! Sonia Simionov, testată la maximum
Vineri, 10.07.2026, 18:00
Furnicuțele 2026. Sonia Simionov, în teatrele de operațiuni! Cum a ajuns jurnalist de război
Vineri, 10.07.2026, 18:00
Furnicuțele 2026. Mărturii cutremurătoare! Sonia Simionov povestește impactul emoțional al unui caz de suicid pe teren
Vineri, 10.07.2026, 17:45
Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Sonia Simionov jurnalistă? Drumul neașteptat de la Administrație Publică la televiziune
Vineri, 10.07.2026, 17:35
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01:00
Jude Bellingham egalează spectaculos pentru Anglia după o cursă superbă în careu (min. 45) | Norvegia - Anglia
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Andreas Schjelderup marchează spectaculos, iar Norvegia preia conducerea (min. 36) | Norvegia - Anglia
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