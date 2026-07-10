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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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GOL! De Ketelaere a înscris cu o lovitură de cap | Spania - Belgia
GOL! De Ketelaere a înscris cu o lovitură de cap | Spania - Belgia
Vineri, 10.07.2026, 23:00
GOL! Fabian Ruiz a trimis mingea în plasă, după ce Courtois a respins în față | Spania -...
Vineri, 10.07.2026, 22:35
GOL! Kylian Mbappe deschide scorul cu un șut direct la vinclu | Franța - Maroc
Vineri, 10.07.2026, 00:00
Kylian Mbappe s-a accidentat și a fost înlocuit | Franța - Maroc
Joi, 09.07.2026, 23:59
Bounou apără penalty-ul executat pe Mbappe | Franța - Maroc
Joi, 09.07.2026, 23:00
Vargas înscrie penalty-ul decisiv | Toate loviturile de departajare în Elveția - Columbia
Miercuri, 08.07.2026, 02:00
GOOL! Enzo Fernandez înscrie cu o lovitură de cap superbă (min. 92)| Argentina - Egipt
Marti, 07.07.2026, 21:00
Lionel Messi, cu ochii în lacrimi după remontada Argentinei!
Marti, 07.07.2026, 20:58
Messi înscrie cu un șut din careu (min. 85)| Argentina - Egipt
Marti, 07.07.2026, 20:00
Golul lui Zico, anulat pentru un fault la construcția fazei (min. 58)| Argentina - Egipt
Marti, 07.07.2026, 20:00
Ibrahim deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 15) | Argentina - Egipt
Marti, 07.07.2026, 19:00
Messi ratează o lovitură de la 11 metri (min. 21) | Argentina - Egipt
Marti, 07.07.2026, 19:00
Romelu Lukaku marchează după o nouă gafă în apărarea americanilor (min. 93)| SUA - Belgia
Marti, 07.07.2026, 05:00
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GOL! Fabian Ruiz a trimis mingea în plasă, după ce Courtois a respins în față | Spania - Belgia
Vineri, 10.07.2026, 22:35
Furnicuțele 2026. Sonia Simionov, în teatrele de operațiuni! Cum a ajuns jurnalist de război
Vineri, 10.07.2026, 18:00
Furnicuțele 2026. Mărturii cutremurătoare! Sonia Simionov povestește impactul emoțional al unui caz de suicid pe teren
Vineri, 10.07.2026, 17:45
Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Sonia Simionov jurnalistă? Drumul neașteptat de la Administrație Publică la televiziune
Vineri, 10.07.2026, 17:35
Furnicuțele 2026. Joc de atenție cu Lora și Sonia Simionov! Cine a câștigat proba
Vineri, 10.07.2026, 17:28
Furnicuțele 2026. Lora, dezvăluiri despre prietenia cu Sonia Simionov: „A fost o chimie bună de la început”
Vineri, 10.07.2026, 17:12
Furnicuțele 2026. Sonia Simionov, de la jurnalismul clasic la newsfluencer. Cum a ajuns conoscută și în online
Vineri, 10.07.2026, 17:00
Mireasa, sezonul 13. Ce cuplu va dormi în camera matrimonială
Vineri, 10.07.2026, 15:56
Mireasa, sezonul 13. Daniel și Claudia sunt în cursa de eliminare alături de Mihai și Daniela
Vineri, 10.07.2026, 15:43
Mireasa, sezonul 13. Interacțiuni între Daniel și Claudia: Mi-a dăruit un elastic de păr!
Vineri, 10.07.2026, 15:38
Mireasa, sezonul 13. Intervenția mamei lui Mihai a provocat o ruptură între el și Daniela
Vineri, 10.07.2026, 15:30
Mireasa, sezonul 13. Pe cine va susține doamna Mihaela în finală dintre Alan și Sebastian
Vineri, 10.07.2026, 15:00
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23:00
GOL! De Ketelaere a înscris cu o lovitură de cap | Spania - Belgia
22:35
GOL! Fabian Ruiz a trimis mingea în plasă, după ce Courtois a respins în față | Spania - Belgia
22:00
Spania - Belgia 1-1. De Cuyper a ratat o ocazie uriașă! Meciul se vede liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY
20:15
„Furnicuțele”, invitată Sonia Simionov. Drama de care jurnalista nu a vorbit niciodată
18:15
Zodia care va avea un obstacol de înfruntat până la finalul lunii iulie 2026! Ce anunță horoscopul
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