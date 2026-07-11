GOL! Merino a trimis mingea în plasă după eroarea a lui Lammens | Spania - Belgia

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Spania - Belgia 2-1. Merino, din nou decisiv pentru iberici! Meciul a fost liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY

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