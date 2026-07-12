Jude Bellingham egalează spectaculos pentru Anglia după o cursă superbă în careu (min. 45) | Norvegia - Anglia

Norvegia - Anglia 1-2. "Dubla" lui Jude Bellingham îi califică pe britanici în semifinale!

Mac Allister înscrie după centrarea lui Messi din corner (min. 10) | Argentina - Elveția

Dan N’Doye egalează pentru Elveția după o combinație superbă în careu (min. 67) | Argentina - Elveția

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