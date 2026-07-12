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Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Video Mac Allister înscrie după centrarea lui Messi din corner (min. 10) | Argentina - Elveția

Mac Allister înscrie după centrarea lui Messi din corner (min. 10) | Argentina - Elveția

Duminica, 12.07.2026, 04:10
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Alvarez înscrie superb în vinclu, Argentina trece din nou în avantaj (min. 112) | Argentina - Elveția

Alvarez înscrie superb în vinclu, Argentina trece din nou în avantaj (min. 112) | Argentina - Elveția

Duminica, 12.07.2026, 06:20 Dan N’Doye egalează pentru Elveția după o combinație superbă în careu (min. 67) | Argentina - Elveția

Dan N’Doye egalează pentru Elveția după o combinație superbă în careu (min. 67) | Argentina - Elveția

Duminica, 12.07.2026, 05:35 Jude Bellingham egalează spectaculos pentru Anglia după o cursă superbă în careu (min. 45) | Norvegia - Anglia

Jude Bellingham egalează spectaculos pentru Anglia după o cursă superbă în careu (min. 45) | Norvegia - Anglia

Duminica, 12.07.2026, 01:00 Andreas Schjelderup marchează spectaculos, iar Norvegia preia conducerea (min. 36) | Norvegia - Anglia

Andreas Schjelderup marchează spectaculos, iar Norvegia preia conducerea (min. 36) | Norvegia - Anglia

Duminica, 12.07.2026, 00:00 GOL! Merino a trimis mingea în plasă după eroarea a lui Lammens | Spania - Belgia

GOL! Merino a trimis mingea în plasă după eroarea a lui Lammens | Spania - Belgia

Sambata, 11.07.2026, 00:00 GOL! De Ketelaere a înscris cu o lovitură de cap | Spania - Belgia

GOL! De Ketelaere a înscris cu o lovitură de cap | Spania - Belgia

Vineri, 10.07.2026, 23:00 GOL! Fabian Ruiz a trimis mingea în plasă, după ce Courtois a respins în față | Spania - Belgia

GOL! Fabian Ruiz a trimis mingea în plasă, după ce Courtois a respins în față | Spania - Belgia

Vineri, 10.07.2026, 22:35 "Am vândut ziare!" Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

"Am vândut ziare!" Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Vineri, 10.07.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Sonia Simionov! Ce a întrebat-o Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Sonia Simionov! Ce a întrebat-o Denise Rifai

Logo show Vineri, 10.07.2026, 18:40 Furnicuțele 2026. Secrete din copilărie dezvăluite! Liana Georgescu dă detalii din trecutul Soniei Simionov

Furnicuțele 2026. Secrete din copilărie dezvăluite! Liana Georgescu dă detalii din trecutul Soniei Simionov

Logo show Vineri, 10.07.2026, 18:16 Furnicuțele 2026. Mama Soniei Simionov, declarații emoționante despre fiica ei: „Am fost mereu mândră de ea!”

Furnicuțele 2026. Mama Soniei Simionov, declarații emoționante despre fiica ei: „Am fost mereu mândră de ea!”

Logo show Vineri, 10.07.2026, 18:10 Furnicuțele 2026. Ghicește obiectul din cutie! Sonia Simionov, testată la maximum

Furnicuțele 2026. Ghicește obiectul din cutie! Sonia Simionov, testată la maximum

Logo show Vineri, 10.07.2026, 18:00
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