Hwang In-Beom egalează pentru sud-coreeni | Coreea de Sud - Cehia

Kang-In Lee șutează în forță, dar portarul Kovar are o paradă de zile mari | Coreea de Sud...

Vineri, 12.06.2026, 05:00

Son a şutat pe lângă poartă după ce a luat acţiunea pe cont propriu | Coreea de Sud - Cehia

Vineri, 12.06.2026, 05:00

Sithole primește cartonaș roșu după ce l-a faultat pe Gutierrez | Mexic - Africa de Sud

Joi, 11.06.2026, 23:30

Julian Quinones marchează primul gol al Campionatului Mondial din 2026 | Mexic - Africa de Sud

Joi, 11.06.2026, 22:40

Granzii Campionatului Mondial: Spania, Franța, Portugalia și Argentina

Joi, 11.06.2026, 19:00

Nu e doar despre o revenire, ci despre o renaștere: Africa de Sud, Algeria, Ghana și Tunisia

Marti, 09.06.2026, 21:00

Drumul Spre World Cup 2026 | Episodul 12

Marti, 09.06.2026, 13:40

Drumul Spre World Cup 2026 | Episodul 11

Marti, 09.06.2026, 13:40

Uneori un mondial se ține minte după un cântec! Refrenele celebre de la World Cup

Luni, 08.06.2026, 21:00

Povestea ”Tragediei de la Pasadena” și drama lui Roberto Baggio

Duminica, 07.06.2026, 21:00

Povestea naționalelor calificate în premieră la Mondial: Curacao, Iordania, Capul Verde și...

Miercuri, 03.06.2026, 15:00

Drumul Spre World Cup 2026 | Episodul 10

Miercuri, 03.06.2026, 11:00