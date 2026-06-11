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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Julian Quinones marchează primul gol al Campionatului Mondial din 2026 | Mexic - Africa de Sud
Julian Quinones marchează primul gol al Campionatului Mondial din 2026 | Mexic - Africa de Sud
Joi, 11.06.2026, 22:40
Hwang In-Beom egalează pentru sud-coreeni | Coreea de Sud - Cehia
Vineri, 12.06.2026, 06:00
Kang-In Lee șutează în forță, dar portarul Kovar are o paradă de zile mari | Coreea de Sud...
Vineri, 12.06.2026, 05:00
Son a şutat pe lângă poartă după ce a luat acţiunea pe cont propriu | Coreea de Sud - Cehia
Vineri, 12.06.2026, 05:00
Sithole primește cartonaș roșu după ce l-a faultat pe Gutierrez | Mexic - Africa de Sud
Joi, 11.06.2026, 23:30
Granzii Campionatului Mondial: Spania, Franța, Portugalia și Argentina
Joi, 11.06.2026, 19:00
Nu e doar despre o revenire, ci despre o renaștere: Africa de Sud, Algeria, Ghana și Tunisia
Marti, 09.06.2026, 21:00
Drumul Spre World Cup 2026 | Episodul 12
Marti, 09.06.2026, 13:40
Drumul Spre World Cup 2026 | Episodul 11
Marti, 09.06.2026, 13:40
Uneori un mondial se ține minte după un cântec! Refrenele celebre de la World Cup
Luni, 08.06.2026, 21:00
Povestea ”Tragediei de la Pasadena” și drama lui Roberto Baggio
Duminica, 07.06.2026, 21:00
Povestea naționalelor calificate în premieră la Mondial: Curacao, Iordania, Capul Verde și...
Miercuri, 03.06.2026, 15:00
Drumul Spre World Cup 2026 | Episodul 10
Miercuri, 03.06.2026, 11:00
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”Mihai Găinușă, student la 53 de ani”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
Vineri, 12.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Valentin Sanfira! Ce l-a întrebat Denise Rifai
Vineri, 12.06.2026, 18:57
Furnicuțele 2026. Angelica Flutur și Armin Nicoară, gest de prietenie pentru Valentin Sanfira. Gândurile transmise de artiști
Vineri, 12.06.2026, 18:46
Furnicuțele 2026. Valentin Sanfira joacă „scaunele muzicale” alături de Ansamblul „Doina Gorjului”
Vineri, 12.06.2026, 18:29
Furnicuțele 2026. Când a simțit Valentin Sanfira că și-a făcut loc în muzică și de ce a fost interzis pe unele posturi folclorice
Vineri, 12.06.2026, 18:13
Furnicuțele 2026. Cum a început cariera lui Valentin Sanfira și ce rol crucial a jucat Gheorghe Porumbel în viața lui
Vineri, 12.06.2026, 18:00
Furnicuțele 2026. Nicolae Datcu, spectacol total la emisiunea „Furnicuțele”! Artistul o imită pe Irina Loghin
Vineri, 12.06.2026, 17:40
Furnicuțele 2026. Valentin Sanfira spune adevărul despre prietenii: „Există multă invidie în breasla noastră”
Vineri, 12.06.2026, 17:30
Furnicuțele 2026. De unde îi vine încăpățânarea de a face muzică? Valentin Sanfira: „Din copilărie, din hora satului!”
Vineri, 12.06.2026, 17:17
Furnicuțele 2026. Valentin Sanfira, detalii din culisele muzicii populare: Cum culege folclorul și ce mesaje au piesele sale
Vineri, 12.06.2026, 17:00
Mireasa, sezonul 13. Dorian, Ciprian și Daniel sunt într-o cursă de eliminare
Vineri, 12.06.2026, 15:58
Mireasa, sezonul 13. Meci de fotbal tensionat între băieți
Vineri, 12.06.2026, 15:38
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Regula strictă pe care trebuie să o respecte copiii Prințului William și ai Prințesei Kate. Ce sunt obligați să facă în fiecare zi
19:00
”Mihai Găinușă, student la 53 de ani”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
19:00
„Furnicuțele”, invitat Valentin Sanfira. Mai crede artistul în iubire după divorț?
18:57
Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Valentin Sanfira! Ce l-a întrebat Denise Rifai
18:46
Furnicuțele 2026. Angelica Flutur și Armin Nicoară, gest de prietenie pentru Valentin Sanfira. Gândurile transmise de artiști
18:34
Cei mai frumoși fotbaliști de la Campionatul Mondial, potrivit științei. Cristiano Ronaldo nu e nici în top 40
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