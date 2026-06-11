Julian Quinones marchează primul gol al Campionatului Mondial din 2026 | Mexic - Africa de Sud

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Regula strictă pe care trebuie să o respecte copiii Prințului William și ai Prințesei Kate. Ce sunt obligați să facă în fiecare zi

19:00

”Mihai Găinușă, student la 53 de ani”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

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„Furnicuțele”, invitat Valentin Sanfira. Mai crede artistul în iubire după divorț?

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Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Valentin Sanfira! Ce l-a întrebat Denise Rifai

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Furnicuțele 2026. Angelica Flutur și Armin Nicoară, gest de prietenie pentru Valentin Sanfira. Gândurile transmise de artiști

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Cei mai frumoși fotbaliști de la Campionatul Mondial, potrivit științei. Cristiano Ronaldo nu e nici în top 40