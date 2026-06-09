22:00

Semifinala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Copiii chefilor au venit să-și ajute părinții la jurizat. Emma Sautner a lipsit

21:50

Semifinala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Care este cea de-a doua probă din semifinală

21:50

Semifinala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Celebrități alături de copiii lor au jurizat preparatele micilor bucătari

21:30

Semifinala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Vedetele și copiii lor au jurizat preparatele micilor bucătari de la prima probă

21:10

Semifinala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Care este prima probă din semifinală

21:00

Nu e doar despre o revenire, ci despre o renaștere: Africa de Sud, Algeria, Ghana și Tunisia