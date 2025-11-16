Chefi la cuțite | Sezonul 16, 16 noiembrie 2025. Mioara Runcianu, o mamă divorțată și cu două job-uri: Pierderea tatălui a fost cel mai dificil moment al vieții mele!
Episodul 1 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 16 noiembrie 2025. Mioara Runcianu are 39 de ani, vine din București, și este de profesie economist. Concurenta a absolvit cursurile Institutului Culinar din România, iar preparatul cu care vrea să-i impresioneze pe jurați este un ton komi cu piure de rădăcinoase.
