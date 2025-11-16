Chefi la cuțite | Sezonul 16, 16 noiembrie 2025. Vladimir Tătaru a făcut cursuri de fashion la Milano: Am stat la prezentări de modă lângă Donatella Versace!

Episodul 1 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 16 noiembrie 2025. Vladimir Tătaru, în vârstă de 23 de ani, vine din București a vrut să îi impresioneze pe jurații Chefi la cuțite cu o rețetă de melanzane alla parmigiana. Jurații au degustat atent preparatul și au încercat să își dea seama cine ar fi putut să gătească un astfel de preparat.

Duminica, 16.11.2025, 22:30