Chefi la cuțite | Sezonul 16, 3 decembrie 2025. Viața a obligat-o să gătească sănătos! Yasmin Awad: Am avut ulcer

Episodul 11 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 3 decembrie 2025. Yasmin Awad, stabilită în București și originară din Palestina, a impresionat prin povestea ei de viață marcată de pierderi și probleme de sănătate. „Nu am fost eu fiartă pe treaba asta cu gătitul, dar am avut ulcer și a trebuit să învăț cum să mănânc sănătos”, a mărturisit tânăra. Preparatul ei nu a convins juriul, astfel că a primit doar un cuțit de încurajare.

Miercuri, 03.12.2025, 20:40