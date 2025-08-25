Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 25 august 2025. Eliza Natanticu, Olga Gutanu și Ecaterine dezvăluie: ce observă prima dată la un bărbat

Episodul 24, din data de 25 august 2025 a emisiunii Cu ochii pe Insulă, sezonul 1. În urma vizionarii unui material cu George Jaguarul, Eliza Natanticu, Olga și Ecaterine au fost întrebate ce observă prima dată la un bărbat atunci când îl cunosc. Cele trei au împărtășit opinii surprinzătoare și au vorbit despre tehnici rapide prin care cineva poate câștiga atenția cuiva din primele momente.

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 25 august 2025. Imagine vs. esență: ce contează mai mult...

Luni, 25.08.2025, 19:00

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 25 august 2025. Limitele sănătoase ale iubirii: cine trasează...

Luni, 25.08.2025, 19:00

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 22 august 2025. Lecții de viață dobândite în urma celor mai...

Vineri, 22.08.2025, 19:00

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 22 august 2025. Divorțul - între realitate și pretexte. Ce...

Vineri, 22.08.2025, 19:00

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 22 august 2025. Ce influențează deciziile de zi cu zi? Vedetele...

Vineri, 22.08.2025, 19:00

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 21 august 2025. Testul cuplurilor! Iustina și Cornel Luchian...

Joi, 21.08.2025, 19:00

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 21 august 2025. O reputație pătată: cât de mult îți...

Joi, 21.08.2025, 18:34

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 21 august 2025. Previziuni neașteptate despre Ella Vișan și...

Joi, 21.08.2025, 18:17

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 20 august 2025. Cum să-ți împaci partenerul după o ceartă

Miercuri, 20.08.2025, 18:32

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 20 august 2025. Sărut pe ascuns. Tehnica ispitei Oana Monea de...

Miercuri, 20.08.2025, 18:18

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 20 august 2025. De ce s-a răcit relația dintre ispita Teo și...

Miercuri, 20.08.2025, 18:08

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 19 august 2025. Care sunt gesturile care provoacă gelozia

Marti, 19.08.2025, 18:51