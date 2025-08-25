Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 25 august 2025. Eliza Natanticu, Olga Gutanu și Ecaterine dezvăluie: ce observă prima dată la un bărbat
Episodul 24, din data de 25 august 2025 a emisiunii Cu ochii pe Insulă, sezonul 1. În urma vizionarii unui material cu George Jaguarul, Eliza Natanticu, Olga și Ecaterine au fost întrebate ce observă prima dată la un bărbat atunci când îl cunosc. Cele trei au împărtășit opinii surprinzătoare și au vorbit despre tehnici rapide prin care cineva poate câștiga atenția cuiva din primele momente.
Luni, 25.08.2025, 19:00