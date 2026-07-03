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Furnicuțele 2026. Bella Santiago, mărturisiri cu ochii în lacrimi! Ce s-a întâmplat cu tatăl lui Kescielle

Episodul 55 din data de 3 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Bella Santiago a fost invitata lui Denise Rifai din această ediție. Artista a vorbit deschis despre dispariția tatălui fiicei sale, plecat în război în Afganistan. Bărbatul nu s-a mai întors niciodată. Bella a dezvăluit ce s-a întâmplat cu el și ce a făcut după ce a înțeles că că nu are rost să-l mai aștepte.
Vineri, 03.07.2026, 18:05
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Furnicuțele 2026. Bella Santiago, poveste cutremurătoare despre tatăl său: A fost torturat până la moarte!

Furnicuțele 2026. Bella Santiago, poveste cutremurătoare despre tatăl său: A fost torturat până la moarte!

Logo show Vineri, 03.07.2026, 18:22 Furnicuțele 2026. Provocare pentru Bella Santiago și familia sa! Cum s-au descurcat în limba nepaleză

Furnicuțele 2026. Provocare pentru Bella Santiago și familia sa! Cum s-au descurcat în limba nepaleză

Logo show Vineri, 03.07.2026, 18:20 Furnicuțele 2026. Care este relația lui Nicu Grigore cu Kescielle, fiica Bellei. Ce mesaj a transmis tânăra mamei sale

Furnicuțele 2026. Care este relația lui Nicu Grigore cu Kescielle, fiica Bellei. Ce mesaj a transmis tânăra mamei sale

Logo show Vineri, 03.07.2026, 18:15 Furnicuțele 2026. Fiica Kescielle dă din casă! Ce se întâmplă în familia Bellei Santiago

Furnicuțele 2026. Fiica Kescielle dă din casă! Ce se întâmplă în familia Bellei Santiago

Logo show Vineri, 03.07.2026, 18:12 Furnicuțele 2026. Prima scrisoare a lui Nicu Grigore pentru Bella Santiago: Am redactat-o în limba engleză!

Furnicuțele 2026. Prima scrisoare a lui Nicu Grigore pentru Bella Santiago: Am redactat-o în limba engleză!

Logo show Vineri, 03.07.2026, 18:10 Furnicuțele 2026. Bella Santiago și Nicu Grigore, la testul mușuroiului

Furnicuțele 2026. Bella Santiago și Nicu Grigore, la testul mușuroiului

Logo show Vineri, 03.07.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Cum a fost primită Bella Santiago de familia lui Nicu Grigore

Furnicuțele 2026. Cum a fost primită Bella Santiago de familia lui Nicu Grigore

Logo show Vineri, 03.07.2026, 17:50 Furnicuțele 2026. Bella Santiago și Nicu Grigore dau cărțile pe față la ”Am/N-am”!

Furnicuțele 2026. Bella Santiago și Nicu Grigore dau cărțile pe față la ”Am/N-am”!

Logo show Vineri, 03.07.2026, 17:29 Furnicuțele 2026. Cum a început povestea de iubire dintre Bella Santiago și Nicu Grigore

Furnicuțele 2026. Cum a început povestea de iubire dintre Bella Santiago și Nicu Grigore

Logo show Vineri, 03.07.2026, 17:10 Furnicuțele 2026. Bella Santiago, despre participarea lui Nicu Grigore la Survivor: Nu prea mi-a fost dor de el!

Furnicuțele 2026. Bella Santiago, despre participarea lui Nicu Grigore la Survivor: Nu prea mi-a fost dor de el!

Logo show Vineri, 03.07.2026, 17:00 Mireasa, sezonul 13. Cum arată topul publicului și cine sunt Mireasa și Mirele Săptămânii

Mireasa, sezonul 13. Cum arată topul publicului și cine sunt Mireasa și Mirele Săptămânii

Logo show Vineri, 03.07.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 13. Concurenții au votat cel mai puternic și cel mai slab cuplu

Mireasa, sezonul 13. Concurenții au votat cel mai puternic și cel mai slab cuplu

Logo show Vineri, 03.07.2026, 15:52
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