Furnicuțele 2026. Bella Santiago, mărturisiri cu ochii în lacrimi! Ce s-a întâmplat cu tatăl lui Kescielle

Episodul 55 din data de 3 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Bella Santiago a fost invitata lui Denise Rifai din această ediție. Artista a vorbit deschis despre dispariția tatălui fiicei sale, plecat în război în Afganistan. Bărbatul nu s-a mai întors niciodată. Bella a dezvăluit ce s-a întâmplat cu el și ce a făcut după ce a înțeles că că nu are rost să-l mai aștepte.

Vineri, 03.07.2026, 18:05