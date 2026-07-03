Furnicuțele 2026. Bella Santiago, poveste cutremurătoare despre tatăl său: A fost torturat până la moarte!

Episodul 55 din data de 3 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Bella Santiago a fost invitata lui Denise Rifai din această ediție. Când avea doar 1 an, artista a rămas fără tată. Acesta a fost luat de poliția din Filipine care și-a dorit să-l confunde cu un alt bărbat are a comis o infracțiune. Astfel a fost bătut și torturat, iar tatăl ei a murit. „Nu l-am văzut niciodată pentru că nu exista cameră foto atunci. A zis că are barbă, păr lung.”, a spus Bella Santiago atunci când l-a descris pe tatăl său. Dacă mama sa nu i-a fost alături, nașa ei a fost cea care a ajutat-o atunci când era cazul.

Vineri, 03.07.2026, 18:22