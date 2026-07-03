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Furnicuțele 2026. Bella Santiago, poveste cutremurătoare despre tatăl său: A fost torturat până la moarte!

Episodul 55 din data de 3 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Bella Santiago a fost invitata lui Denise Rifai din această ediție. Când avea doar 1 an, artista a rămas fără tată. Acesta a fost luat de poliția din Filipine care și-a dorit să-l confunde cu un alt bărbat are a comis o infracțiune. Astfel a fost bătut și torturat, iar tatăl ei a murit. „Nu l-am văzut niciodată pentru că nu exista cameră foto atunci. A zis că are barbă, păr lung.”, a spus Bella Santiago atunci când l-a descris pe tatăl său. Dacă mama sa nu i-a fost alături, nașa ei a fost cea care a ajutat-o atunci când era cazul.
Vineri, 03.07.2026, 18:22
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Furnicuțele 2026. Provocare pentru Bella Santiago și familia sa! Cum s-au descurcat în limba nepaleză

Furnicuțele 2026. Provocare pentru Bella Santiago și familia sa! Cum s-au descurcat în limba nepaleză

Logo show Vineri, 03.07.2026, 18:20 Furnicuțele 2026. Care este relația lui Nicu Grigore cu Kescielle, fiica Bellei. Ce mesaj a transmis tânăra mamei sale

Furnicuțele 2026. Care este relația lui Nicu Grigore cu Kescielle, fiica Bellei. Ce mesaj a transmis tânăra mamei sale

Logo show Vineri, 03.07.2026, 18:15 Furnicuțele 2026. Fiica Kescielle dă din casă! Ce se întâmplă în familia Bellei Santiago

Furnicuțele 2026. Fiica Kescielle dă din casă! Ce se întâmplă în familia Bellei Santiago

Logo show Vineri, 03.07.2026, 18:12 Furnicuțele 2026. Prima scrisoare a lui Nicu Grigore pentru Bella Santiago: Am redactat-o în limba engleză!

Furnicuțele 2026. Prima scrisoare a lui Nicu Grigore pentru Bella Santiago: Am redactat-o în limba engleză!

Logo show Vineri, 03.07.2026, 18:10 Furnicuțele 2026. Bella Santiago, mărturisiri cu ochii în lacrimi! Ce s-a întâmplat cu tatăl lui Kescielle

Furnicuțele 2026. Bella Santiago, mărturisiri cu ochii în lacrimi! Ce s-a întâmplat cu tatăl lui Kescielle

Logo show Vineri, 03.07.2026, 18:05 Furnicuțele 2026. Bella Santiago și Nicu Grigore, la testul mușuroiului

Furnicuțele 2026. Bella Santiago și Nicu Grigore, la testul mușuroiului

Logo show Vineri, 03.07.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Cum a fost primită Bella Santiago de familia lui Nicu Grigore

Furnicuțele 2026. Cum a fost primită Bella Santiago de familia lui Nicu Grigore

Logo show Vineri, 03.07.2026, 17:50 Furnicuțele 2026. Bella Santiago și Nicu Grigore dau cărțile pe față la ”Am/N-am”!

Furnicuțele 2026. Bella Santiago și Nicu Grigore dau cărțile pe față la ”Am/N-am”!

Logo show Vineri, 03.07.2026, 17:29 Furnicuțele 2026. Cum a început povestea de iubire dintre Bella Santiago și Nicu Grigore

Furnicuțele 2026. Cum a început povestea de iubire dintre Bella Santiago și Nicu Grigore

Logo show Vineri, 03.07.2026, 17:10 Furnicuțele 2026. Bella Santiago, despre participarea lui Nicu Grigore la Survivor: Nu prea mi-a fost dor de el!

Furnicuțele 2026. Bella Santiago, despre participarea lui Nicu Grigore la Survivor: Nu prea mi-a fost dor de el!

Logo show Vineri, 03.07.2026, 17:00 Mireasa, sezonul 13. Cum arată topul publicului și cine sunt Mireasa și Mirele Săptămânii

Mireasa, sezonul 13. Cum arată topul publicului și cine sunt Mireasa și Mirele Săptămânii

Logo show Vineri, 03.07.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 13. Concurenții au votat cel mai puternic și cel mai slab cuplu

Mireasa, sezonul 13. Concurenții au votat cel mai puternic și cel mai slab cuplu

Logo show Vineri, 03.07.2026, 15:52
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