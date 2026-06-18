Furnicuțele 2026. Chef Samuel și chef Nicolai Tand, o prietenie de o viață. Fiica lui chef Samuel, în lacrimi!
Episodul 44 din data de 18 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Samuel Le Torriellec și Nicolai Tand au rememorat începuturile prieteniei lor, o relație care s-a transformat într-o adevărată legătură de familie. Cei doi au locuit împreună, au împărțit numeroase momente speciale și au rămas apropiați de-a lungul anilor. Emoționantă a fost și mărturisirea lui Margot, fiica lui Samuel Le Torriellec: „Îmi e dor de el!”.
Joi, 18.06.2026, 18:05