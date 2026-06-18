Furnicuțele 2026. Chef Samuel și chef Nicolai Tand, o prietenie de o viață. Fiica lui chef Samuel, în lacrimi!

Episodul 44 din data de 18 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Samuel Le Torriellec și Nicolai Tand au rememorat începuturile prieteniei lor, o relație care s-a transformat într-o adevărată legătură de familie. Cei doi au locuit împreună, au împărțit numeroase momente speciale și au rămas apropiați de-a lungul anilor. Emoționantă a fost și mărturisirea lui Margot, fiica lui Samuel Le Torriellec: „Îmi e dor de el!”.

”Am urlat pe câmp ca nebunul!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe...

Joi, 18.06.2026, 18:31

Furnicuțele 2026. Chef Samuel Le Torriellec, confesiuni despre familie și regrete: „Am...

Joi, 18.06.2026, 18:30

Furnicuțele 2026. Chef Samuel Le Torriellec, despre relația cu Roxana: „Ne știm de 8-9 ani”

Joi, 18.06.2026, 18:20

Furnicuțele 2026. Chef Samuel Le Torriellec, test de forță. Câte puncte a obținut

Joi, 18.06.2026, 18:10

Furnicuțele 2026. Provocare cu ouă pentru chef Samuel și chef Nicolai Tand. Cine a câștigat

Joi, 18.06.2026, 18:00

Furnicuțele 2026. Chef Samuel Le Torriellec, mărturisiri despre primul lui job în România:...

Joi, 18.06.2026, 17:32

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Cătălin Bordea! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Miercuri, 17.06.2026, 19:00

”Am învățat să fiu mafiot!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe...

Miercuri, 17.06.2026, 19:00

Furnicuțele 2026. Teodora Nedelcu și Bordea, discuție fără filtre despre prietenia dintre sexe

Miercuri, 17.06.2026, 18:39

Furnicuțele 2026. Fratele lui Bordea dă din casă. Cum este Cătălin: „Răspunde greu la...

Miercuri, 17.06.2026, 18:33

Furnicuțele 2026. Bordea și bunica Aspazia, dialog de colecție! Cum i-a ajutat umorul în cele...

Miercuri, 17.06.2026, 18:17

Furnicuțele 2026. Întrebarea lui Denise Rifai care l-a blocat pe Cătălin Bordea! Reacția...

Miercuri, 17.06.2026, 18:05