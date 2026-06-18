Furnicuțele 2026. Provocare cu ouă pentru chef Samuel și chef Nicolai Tand. Cine a câștigat

Episodul 44 din data de 18 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Samuel Le Torriellec și Nicolai Tand au intrat într-o provocare amuzantă care le-a testat îndemânarea în bucătărie. Cei doi au trebuit să bată ouăle până la obținerea unei spume suficient de ferme pentru a rezista atunci când bolul era ridicat deasupra capului. La final, unul dintre chefi a reușit să impresioneze și să câștige duelul.

Joi, 18.06.2026, 18:00