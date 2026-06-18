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Furnicuțele 2026. Provocare cu ouă pentru chef Samuel și chef Nicolai Tand. Cine a câștigat

Episodul 44 din data de 18 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Samuel Le Torriellec și Nicolai Tand au intrat într-o provocare amuzantă care le-a testat îndemânarea în bucătărie. Cei doi au trebuit să bată ouăle până la obținerea unei spume suficient de ferme pentru a rezista atunci când bolul era ridicat deasupra capului. La final, unul dintre chefi a reușit să impresioneze și să câștige duelul.
Joi, 18.06.2026, 18:00
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”Am urlat pe câmp ca nebunul!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

”Am urlat pe câmp ca nebunul!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Joi, 18.06.2026, 18:31 Furnicuțele 2026. Chef Samuel Le Torriellec, confesiuni despre familie și regrete: „Am dezamăgit-o pe fiica mea”

Furnicuțele 2026. Chef Samuel Le Torriellec, confesiuni despre familie și regrete: „Am dezamăgit-o pe fiica mea”

Logo show Joi, 18.06.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Chef Samuel Le Torriellec, despre relația cu Roxana: „Ne știm de 8-9 ani”

Furnicuțele 2026. Chef Samuel Le Torriellec, despre relația cu Roxana: „Ne știm de 8-9 ani”

Logo show Joi, 18.06.2026, 18:20 Furnicuțele 2026. Chef Samuel Le Torriellec, test de forță. Câte puncte a obținut

Furnicuțele 2026. Chef Samuel Le Torriellec, test de forță. Câte puncte a obținut

Logo show Joi, 18.06.2026, 18:10 Furnicuțele 2026. Chef Samuel și chef Nicolai Tand, o prietenie de o viață. Fiica lui chef Samuel, în lacrimi!

Furnicuțele 2026. Chef Samuel și chef Nicolai Tand, o prietenie de o viață. Fiica lui chef Samuel, în lacrimi!

Logo show Joi, 18.06.2026, 18:05 Furnicuțele 2026. Chef Samuel Le Torriellec, mărturisiri despre primul lui job în România: „După 4 luni m-a dat afară!”

Furnicuțele 2026. Chef Samuel Le Torriellec, mărturisiri despre primul lui job în România: „După 4 luni m-a dat afară!”

Logo show Joi, 18.06.2026, 17:32 Mireasa sezonul 13. Daniel și Claudia, încotro? Ce s-ar fi întâmplat între ei în afara emisiunii

Mireasa sezonul 13. Daniel și Claudia, încotro? Ce s-ar fi întâmplat între ei în afara emisiunii

Logo show Joi, 18.06.2026, 15:56 Mireasa sezonul 13. Denis și Bianca, live direct pe Facebook! Ce comentarii dure au citit din partea publicului

Mireasa sezonul 13. Denis și Bianca, live direct pe Facebook! Ce comentarii dure au citit din partea publicului

Logo show Joi, 18.06.2026, 15:45 Mireasa sezonul 13. Alexandru și Giulia, date emoționant în afara casei! Declarații despre familia lui

Mireasa sezonul 13. Alexandru și Giulia, date emoționant în afara casei! Declarații despre familia lui

Logo show Joi, 18.06.2026, 15:16 Mireasa sezonul 13. Mihai, asaltat cu sfaturi de către mame! La ce ar trebui să fie atent în privința Danielei

Mireasa sezonul 13. Mihai, asaltat cu sfaturi de către mame! La ce ar trebui să fie atent în privința Danielei

Logo show Joi, 18.06.2026, 15:07 Mireasa sezonul 13. Mirele săptămânii face scandal! Denis, enervat la culme: „Ce jegoasă e canapeaua asta!”

Mireasa sezonul 13. Mirele săptămânii face scandal! Denis, enervat la culme: „Ce jegoasă e canapeaua asta!”

Logo show Joi, 18.06.2026, 14:56 Mireasa sezonul 13. Ședință de urgență în casa fetelor! Regulile dure pe care au decis să le impună

Mireasa sezonul 13. Ședință de urgență în casa fetelor! Regulile dure pe care au decis să le impună

Logo show Joi, 18.06.2026, 14:28
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