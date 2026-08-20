Insula Iubirii: Reuniuni. Andrei Rotaru, despre momentul în care a fost internat la Psihiatrie: „Am avut niște trăiri mai extraterestre!”

Episodul 5, din 20 august 2026, al emisiunii Insula Iubirii: Reuniuni. Andrei Rotaru a făcut dezvăluiri despre un moment dificil în care au intervenit Poliția și Salvarea, iar ulterior a fost internat la Spitalul de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”. Acesta a povestit cum a fost percepută starea prin care trecea în acel moment de către Cristina Petre. „Am avut niște trăiri mai extraterestre, iar ea a înțeles că am înnebunit”, a spus Andrei Rotaru.

Joi, 20.08.2026, 21:05